إذا أحببتم يوما :

razan roza
:: عضو منتسِب ::
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فلا تحبوا لجمال وجه أو عذوبة صوت ..
و لا تحبوا لذكاء عقل و فصاحة لسان ..
و لا تحبوا لكثرة مال و جاه ..
فالأولى :==> شهوة
و الثانية :==> إعجاب
و الثالثة :===> طمع
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لكن إذا أحببتم... فليكن في الله , سيكون حبكم روحانيا طاهرا...♥
تستطيعون أن تجدوا فيه النقاء الذي يجعلكم تسعون للوصول إليه...♥
هكذا فقط لا ينتهي الحب , عندما نعشق الأرواح لا الأبدان... ♥
أسال الله لي ولكم التوفيق لما يرضيه ويجلب حبّــه
والسلام عليكم