إذا أحببتم يوما :

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى


فلا تحبوا لجمال وجه أو عذوبة صوت ..

و لا تحبوا لذكاء عقل و فصاحة لسان ..

و لا تحبوا لكثرة مال و جاه ..

فالأولى :==> شهوة

و الثانية :==> إعجاب

و الثالثة :===> طمع

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لكن إذا أحببتم... فليكن في الله , سيكون حبكم روحانيا طاهرا...♥

تستطيعون أن تجدوا فيه النقاء الذي يجعلكم تسعون للوصول إليه...♥

هكذا فقط لا ينتهي الحب , عندما نعشق الأرواح لا الأبدان... ♥


أسال الله لي ولكم التوفيق لما يرضيه ويجلب حبّــه

والسلام عليكم​
 
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