إذا أحببتم يوما :





فلا تحبوا لجمال وجه أو عذوبة صوت ..



و لا تحبوا لذكاء عقل و فصاحة لسان ..



و لا تحبوا لكثرة مال و جاه ..



فالأولى :==> شهوة



و الثانية :==> إعجاب



و الثالثة :===> طمع



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لكن إذا أحببتم... فليكن في الله , سيكون حبكم روحانيا طاهرا...♥



تستطيعون أن تجدوا فيه النقاء الذي يجعلكم تسعون للوصول إليه...♥



هكذا فقط لا ينتهي الحب , عندما نعشق الأرواح لا الأبدان... ♥





أسال الله لي ولكم التوفيق لما يرضيه ويجلب حبّــه



والسلام عليكم​