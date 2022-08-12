انتبهوا لما تغرسونه في أولادكم

قريبة لي ، ذهبت إبنتها إلى احدى أقربائها ولما عادت بدأت أمها في طرح سلسلة من أسئلة التقرعيج ...ماذا أكلت عندهم ..ماذا حكو ...ماذا كانو يلبسن ....ماذا وضعو لطعام الغداء و العشاء

هل أكلهم طيب هل المنزل نظيف ...اين خرجو أين ذهبو ....

علما أن البنت في عمر تسعة سنوات أي بدل أن نعلمها كيف تحترم الغير وخصوصياتهم تعلمها التجسس عليها

التعليق لكم ..أنا بقيت بلا راس ​