الصداقة بين الذكر و الأنثى..خيال أم واقع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخوتي و اخواتي

كثيرا مايلتقي الذكر و الأنثى (الشباب و الإناث) في أماكن مختلفة.. في العمل أو الدراسة أو في كثيرا من المواقف الاخرى

و هنالك من يرتبكوا برباط يسموه الصداقة

و أردت اليوم ان آخد رأيكم هل هذه هي حقا صداقة و معترف بها أم انه لايمكن أن توجد علاقة صداقة بين ذكر أنثى .. وان العلاقة التي يمكن ان فقط تحدث بينهما هي علاقة ميل و إعجاب و زواج

لكم الخط في مناقشة الموضوع و أرجوا ان تناقشوه بجدية و دون تجريح

ملاحظة: هدا الموضوع ليس متعلق بي بل طرأ لي و وددت مناقشته معكم لنعرف الآراء المختلفة

تقبلوا مواضيعي

أختكم في الله ​