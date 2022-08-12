الصداقة بين الذكر و الأنثى..خيال أم واقع

razan roza
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 5
- العمر
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي و اخواتي
كثيرا مايلتقي الذكر و الأنثى (الشباب و الإناث) في أماكن مختلفة.. في العمل أو الدراسة أو في كثيرا من المواقف الاخرى
و هنالك من يرتبكوا برباط يسموه الصداقة
و أردت اليوم ان آخد رأيكم هل هذه هي حقا صداقة و معترف بها أم انه لايمكن أن توجد علاقة صداقة بين ذكر أنثى .. وان العلاقة التي يمكن ان فقط تحدث بينهما هي علاقة ميل و إعجاب و زواج
لكم الخط في مناقشة الموضوع و أرجوا ان تناقشوه بجدية و دون تجريح
ملاحظة: هدا الموضوع ليس متعلق بي بل طرأ لي و وددت مناقشته معكم لنعرف الآراء المختلفة
تقبلوا مواضيعي
أختكم في الله
إخوتي و اخواتي
كثيرا مايلتقي الذكر و الأنثى (الشباب و الإناث) في أماكن مختلفة.. في العمل أو الدراسة أو في كثيرا من المواقف الاخرى
و هنالك من يرتبكوا برباط يسموه الصداقة
و أردت اليوم ان آخد رأيكم هل هذه هي حقا صداقة و معترف بها أم انه لايمكن أن توجد علاقة صداقة بين ذكر أنثى .. وان العلاقة التي يمكن ان فقط تحدث بينهما هي علاقة ميل و إعجاب و زواج
لكم الخط في مناقشة الموضوع و أرجوا ان تناقشوه بجدية و دون تجريح
ملاحظة: هدا الموضوع ليس متعلق بي بل طرأ لي و وددت مناقشته معكم لنعرف الآراء المختلفة
تقبلوا مواضيعي
أختكم في الله