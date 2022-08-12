

هل تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل ؟؟



هل تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل أم أنها يوما ما ستحتاجه ؟

سبب هذا السؤال :

أن هناك من أعداء الإسلام ممن شَرِقـُـوا بدين الله ، ومن أعداء المرأة من يتبجّحون بأن الإسلام هضم المرأة حقها ، وبأن المرأة في الإسلام ليس لها حقوق ...

إلى غير ذلك من الدعاوى والكلمات المتهافتة ( كبُرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا )

وأنتظر الإجابات ثم آتي بما عندي .​