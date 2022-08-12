هل تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل ؟؟

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
98
النقاط
5
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى

هل تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل ؟؟

هل تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل أم أنها يوما ما ستحتاجه ؟
سبب هذا السؤال :
أن هناك من أعداء الإسلام ممن شَرِقـُـوا بدين الله ، ومن أعداء المرأة من يتبجّحون بأن الإسلام هضم المرأة حقها ، وبأن المرأة في الإسلام ليس لها حقوق ...
إلى غير ذلك من الدعاوى والكلمات المتهافتة ( كبُرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا )
وأنتظر الإجابات ثم آتي بما عندي .​
 
ذكريات

ذكريات

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
323
النقاط
621
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
بعيدا عن الفلسفة التي لا أجيدها، لا يستطيع كلا الجنسين الإستغناء عن بعضهما، ومن يفعل أو تفعل فلظروف قهرية.
 
razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
98
النقاط
5
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال ذكريات:
بعيدا عن الفلسفة التي لا أجيدها، لا يستطيع كلا الجنسين الإستغناء عن بعضهما، ومن يفعل أو تفعل فلظروف قهرية.
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شكرا لمرورك اخيتي
 
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