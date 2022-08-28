ابناء اللمة سنوات 2008..2009...2010...2011 ...عاشقة رجاص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا اليوم اكتب هذه الكلمات ويدي ترتجف شوقا وحنينا ...بمجرد رؤيتي لاسم منتدى اللمة الجزائرية شعرت وكأني ادق باب بيتنا العتيق وانتظر ان يفتحه اهلي بوجوههم ذاتها التي تركتهم عليها ....عادت بي الذكريات الى ايام الصبا حين كنت شابة صغيرة في مقتبل العمر اجول بين اقسام المنتدى اكتب موضوعا واقرأ المئات ...احبها لقلبي ركن بوح القلم ...واش راك تهدر ..فرغ واش كاين في قلبك ...السياحة ..الركن الاسلامي ...والمنتدى السياسي واقسام التعليم الثانوي لاني كنت طالبة في الثانوية حينها

عاد بي شريط الزمن وتذكرت عندما كانت اللمة تحتضننا ونقضي فيها الساعات تذكرت العديد من الاخوة والاخوات هنا ربطتني بهم مشاعر قوية حب في الله صافي ونقي بعيد عن المصالح والنفاق

قمت بتسجيل عضوية جديدة كي اسأل عن اخباركم .... اخر مرة غادرت فيها هذا البيت سنة 2011 ...11 سنة مرت كأنها البرق تغيرت فيها حياتي جذريا ومؤكد تغيرت حياة الكثيرين

اردت ان اكتب هذا الموضوع كي القي التحية القلبية على اصدقائي القدامى واتمنى من الله ان يكونوا بصحة جيدة وفي احسن احوالهم

على سبيل الذكر لا الحصر

ياسمين العنابية ...كوثر او the angel

the gnawi ...la safa

الطفلة البريئة ...شرطية اللمة ...الجزائري 05

mafia.DZ سمسوم ....rochdi

fethi DZ 4algeria

Dana ...himina

روعة ...وفاء ...عفاف

ساندريلا زماني ...secret de coeur

والقائمة طويلة اتمنى ان تكونوا بخير اخوتي وكل من يعرف العضوة القديمة



عاشقة رجاص