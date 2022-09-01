اعلانات توظيف بولاية الطارف تمنراست بسكرة تلمسان المنيعة بجاية سكيكدة سوق اهراس

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
235
النقاط
513
العمر
42
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
إعلان توظيف المكلفين بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية بسكرة وتلمسان شاهد هنا
عرض عمل بشركة CIEPTAL مختصة في الخدمات والاطعام بالمنيعة شاهد هنا
إعلان توظيف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة بجاية شاهد هنا
عرض عمل بمؤسسة اتصالات الجزائر ALGERIE TELECOM تمنراست شاهد هنا
إعلان توظيف بقصر الثقافة لسكيكدة مالك الشبل شاهد هنا
اعلان توظيف معلمي بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية سوق أهراس وتمنراست والطارف شاهد هنا
 
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