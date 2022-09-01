اعلانات توظيف بولاية الطارف تمنراست بسكرة تلمسان المنيعة بجاية سكيكدة سوق اهراس

karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 235
- النقاط
- 513
- العمر
- 42
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
إعلان توظيف المكلفين بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية بسكرة وتلمسان شاهد هنا
عرض عمل بشركة CIEPTAL مختصة في الخدمات والاطعام بالمنيعة شاهد هنا
إعلان توظيف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة بجاية شاهد هنا
عرض عمل بمؤسسة اتصالات الجزائر ALGERIE TELECOM تمنراست شاهد هنا
إعلان توظيف بقصر الثقافة لسكيكدة مالك الشبل شاهد هنا
اعلان توظيف معلمي بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية سوق أهراس وتمنراست والطارف شاهد هنا
عرض عمل بشركة CIEPTAL مختصة في الخدمات والاطعام بالمنيعة شاهد هنا
إعلان توظيف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة بجاية شاهد هنا
عرض عمل بمؤسسة اتصالات الجزائر ALGERIE TELECOM تمنراست شاهد هنا
إعلان توظيف بقصر الثقافة لسكيكدة مالك الشبل شاهد هنا
اعلان توظيف معلمي بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية سوق أهراس وتمنراست والطارف شاهد هنا