eslamshaban406
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
يتمثل موقع ايلدر بلايرز في شبكة إخبارية عربية في مجال ألعاب الفيديو تم تأسيسه في عام 2020. مهمتنا هي نقل مختلف الأخبار بكل مصدقية للاعب العربي وإطلاعه على أحدث مستجدات الصناعة.
بجانب نقل الأخبار، يوجد فريق مخصص بالكامل لمراجعات الألعاب الحديثة لمختلف المنصات الذين استطاعو تحقيق إنجاز استثنائي بتجاوزهم أكثر من 200 مراجعة في ظرف أقل من سنتين.
وقد تم تتويج هذه الجهود باعتماد مراجعتنا في الموقع العالمي والشهير OpenCritic الذي يقدم متوسط تقييمات لجميع أنواع الألعاب ويعتبر مصدرا لكثير من اللاعبين في العالم لإعطاء نظرة عن مستوى بعض الألعاب.
نسعى في موقع ايلدر بلايرز أن نصبح الواجهة الأولى من حيث مصداقية الأخبار والمراجعات وتقديم جودة يستحقها للاعب العربي
ايلدر بلايرز
ايلدر بلايرز - أخبار, مراجعات, تقارير, فيديوهات
جميع معلومات الأخبار والمراجعات والتقارير والفيديوهات ,PC, XBOX, PlayStation, Nintendo, Cloud Gaming, Mobile Gaming
www.elderplayers.com