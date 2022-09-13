افضل شركة استضافة عربيه المانية

السعر يبدأ من 1.99 دولار شهرياً.

دومين مجاني لمدة سنة مع الخطط التجارية

شهادة SSL مجانية.

سعة التخزين توجد سعات مختلفه حسب كل خطة

حسابات البريد الإلكتروني غير محدودة.

خدمة مجانية لنقل المواقع من الاستضافات الأخرى.

ضمان استرجاع المال لمدة 30 يوم.

سعة نقل البيانات Bandwidth غير محدودة.

استضافة غنية عن التعريف؛ فهي تعد واحدة من شركات الاستضافة في العالم،شعار AlrawiHost أنها استضافة تترقى من المستوى السهل وحتى المستوى الاحترافي، وهذا يعني أنها تقدم باقات لكل مستويات المواقع والمتاجر الإلكترونية، ويمكنك البدء معها بأبسط الباقات وأرخصها، وفي حالة نمو موقعك ووصوله لمستوى المواقع الاحترافية التي يدخلها آلاف الزوار يومياً فستجد باقات تناسبك.استضافة AlrawiHost لديها أكثر من 10 الاف مستخدم أيضاً، فهي تضم مواقع ومدونات ومتاجر إلكترونية ناجحة ومشهورة من كل مكان حول العالم، وعملاء الراوي هوست يتمتعون بمزايا الدعم الفني السريع والاحترافي، ويتمتعون بفريق على أعلى مستوى يقوم بتطوير المنصة باستمرار وإضافة المزيد من التحسينات لها.تقدم استضافة ´AlrawiHost الكثير من الخدمات، فهي لديها الاستضافة التشاركية في قاعدة الهرم (Shared Hosting)،ولديها السرفرات الخاصة(Dedicated Server)،ولديها السرفرات) (VPSولديها السرفرات(CLOUD SERVEER)ولديها السرفرات(RDP WINDOWS)وبينها الكثير من الاستضافات الأخرى، وكل استضافة بالطبع تأتي مع خطط وباقات مختلفة، وبالطبع لديها استضافة خاصة بمواقع الووردبريس.والكثير من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع الشركة والاطلاع عليها