ناشط سياسي مغربي : النظام المغربي يريد إرسال مجندين ومجندات لخدمة الجيش الإسرائيلي!؟

هل بلغ اسغلال الشعب المغربي من طرف الملك المخمور الى هذه الدرجة!!؟

هل يتحرك الشعب المغربي المسلم .. ضد اليهوود السفرديم و زعيمهم "السكارجي"..اللذين افقروه وجوعوه وخانوه وأذلوه لسنين !!!؟؟؟

هل يتحرك الشعب المغربي المسلم ضد خائن اولى القبلتين وثالث الحرمين ..المذكور في كتاب الله العزيز الحكيم !!؟

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