Golden Man
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- إنضم
- 13 جانفي 2008
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- الجزائــــــــر
- الجنس
- ذكر
ناشط سياسي مغربي : النظام المغربي يريد إرسال مجندين ومجندات لخدمة الجيش الإسرائيلي!؟
هل بلغ اسغلال الشعب المغربي من طرف الملك المخمور الى هذه الدرجة!!؟
هل يتحرك الشعب المغربي المسلم .. ضد اليهوود السفرديم و زعيمهم "السكارجي"..اللذين افقروه وجوعوه وخانوه وأذلوه لسنين !!!؟؟؟
هل يتحرك الشعب المغربي المسلم ضد خائن اولى القبلتين وثالث الحرمين ..المذكور في كتاب الله العزيز الحكيم !!؟
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@فريد أبوفيصل @سكون الفجر @عبدالرؤوف1 @Hakan @جليلوس @السلطانة @الامين محمد @Rayhan
@إلياس @ملكة زوجي @*amani*
هل بلغ اسغلال الشعب المغربي من طرف الملك المخمور الى هذه الدرجة!!؟
هل يتحرك الشعب المغربي المسلم .. ضد اليهوود السفرديم و زعيمهم "السكارجي"..اللذين افقروه وجوعوه وخانوه وأذلوه لسنين !!!؟؟؟
هل يتحرك الشعب المغربي المسلم ضد خائن اولى القبلتين وثالث الحرمين ..المذكور في كتاب الله العزيز الحكيم !!؟
@فريد أبوفيصل @سكون الفجر @عبدالرؤوف1 @Hakan @جليلوس @السلطانة @الامين محمد @Rayhan
@إلياس @ملكة زوجي @*amani*