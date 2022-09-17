ناشط سياسي مغربي : النظام المغربي يريد إرسال مجندين ومجندات لخدمة الجيش الإسرائيلي!؟

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
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إنضم
13 جانفي 2008
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ناشط سياسي مغربي : النظام المغربي يريد إرسال مجندين ومجندات لخدمة الجيش الإسرائيلي!؟
هل بلغ اسغلال الشعب المغربي من طرف الملك المخمور الى هذه الدرجة!!؟
هل يتحرك الشعب المغربي المسلم .. ضد اليهوود السفرديم و زعيمهم "السكارجي"..اللذين افقروه وجوعوه وخانوه وأذلوه لسنين !!!؟؟؟
هل يتحرك الشعب المغربي المسلم ضد خائن اولى القبلتين وثالث الحرمين ..المذكور في كتاب الله العزيز الحكيم !!؟

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