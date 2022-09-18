التعريف بمنتدى صناع المحتوى

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,801
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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مرحبا بكم
في عالم صناعة المحتوى الهادف

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  • من منا لا يستخدم أو يستهلك المحتوى الرقمي في كل مجالاته واهتماماته ؟

[ .. المعلوماتية مفهوم شائع ومنتشر في هذا العصر ، وتفاعل مع مختلف مناحي حتى أضحى شريكا في الحياة الإنسانية ..]

  • لديك طاقة مخزنة ومنجم خام من أفكار و مؤهلات مواهب وخبرات ومعارف ... ترغب بمشاركتها مع الاخرين لتفيد وتستفيد ؟

  • مهتم بصناعة محتوى رقمي هادف وبناء وتكوين مجتمع مفيد ومتفاعل من جمهورك ومتابعيك ؟

  • تسعى للمساهمة والمشاركة وحتى الاستفادة من المنافسة المحلية والعربية وحتى العالمية في صناعة المحتوى ؟

  • تملك العزيمة والارادة لدخول هذا المجال الممتع والجذاب ؟


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منتدى اللمة الجزائرية يخصص لك هذه المساحة المفتوحة والفرصة السانحة لتكون عنصرا فعالا مساهم في صناعة المحتوى الرقمي الهادف والبناء في الجزائر خصوصا وفي العالم عموما.

المنتدى الجديد منتدى صناع المحتوى يفتح أبوابه لك ويمد يده اليك ليكون دليلك الشامل ومرجعيتك الموثوقة لتعلم ومعرفة مبادئ وخطوات القيام بصناعة المحتوى وتنمية القدرات الابداعية وتطوير الاعمال والمشاريع الرقمية الفردية والجماعية.

ان كنت قد انطلقت فعلا في هذا المسار ولديك محتوى تسعى لنشره والترويج له عبر مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي الاكثر شيوعا و توافدا من قبل الزوار والمتابعين فشبكة منتدى اللمة الجزائرية ستكون رفيقك الامن والمساهم في تحقيق هذه الاهداف عبر شبكة صفحاتها الترويجية على الانترنت :


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منتدى اللمة الجزائرية خبرات ومكتسبات 16 عام من العمل والعطاء والمشاركة والتفاعل مع منتسبيه ومرتاديه يرحب بكل راغب في اكتشاف وتنمية مواهبه ومهاراته و ترويج أعماله ومشاريعه في كل مجالات صناعة المحتوى الهادف.


[ محتوى مقروء📝 أو مرئي 🎞️ أو مسموع 🔊 ..]

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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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