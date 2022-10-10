أنواع الصخور وخصائصها

الصخور

الصخور النارية

خصائص الصخور النارية

تُعرف الصخور بالتكوينات الطبيعية الصلبة التي تتكون من معدن واحد أو أكثر ، وهي جزء أساسي من قشرة الأرض. تنقسم الصخور حسب طريقة تشكلها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي: الصخور النارية ، والصخور المتحولة ، والصخور الرسوبية ، ولكل نوع من الصخور خصائص فريدة يمكن من خلالها تمييزه عن النوعين الآخرين.الصخور النارية هي صخور تتشكل نتيجة تصلب المواد المنصهرة (الصهارة) ، وقد يحدث تصلب في الأرض ، لذلك تسمى الصخور الناتجة بالصخور النارية ، ويتصلب بعضها على سطح الأرض ، لذلك يطلق عليها الصخور النارية وكذلك الصخور النارية وتصنف الصخور النارية حسب نسبة السيليكا فيها إلى الأنواع التالية:الصخور الحمضية (بالإنجليزية: Acidic Igneous Rock): صخور تحتوي على السيليكا بنسبة تزيد عن 66٪. الامثله تشمل:الجرانيت (بالإنجليزية: Granite): هو صخرة نارية تتشكل على عمق كبير في الأرض ، وغالبًا ما تكون صخورًا خشنة الحبيبات ؛ أي أنه يمكن تمييز محتواه المعدني بالعين المجردة ، وقد يكون أحيانًا متوسط أو دقيق الحبيبات.يتكون الجرانيت أساسًا من الكوارتز والفلسبار والميكا ، وهناك صخور مكافئة للجرانيت ، ولكنها تختلف عنها في طبيعة الملمس ، وهي: الريوليت ، والسبج ، وحجر الباشون ، والخفاف ، والذي يُعرف بحجر الخفاف.جرانوديوريت: صخرة نارية خشنة الحبيبات ، يسمى النظير البركاني للجرانوديوريت داسيت.الصخور النارية المتوسطة: تحتوي الصخور النارية على نسبة من السيليكا بنسبة 52-66٪. الامثله تشمل:Syenite: صخرة تحت الأرض ، غالبًا ما تكون خشنة الحبيبات ، والنظير البركاني لـ syenite هو trachyte.الديوريت: صخرة نارية ذات نظير بركاني يسمى أنديسايت.الصخور النارية الأساسية: الصخور النارية التي تتراوح نسبة السيليكا فيها بين 40-52٪ وتشمل صخور الجابرو الجوفية ، ومكافئها البركاني البازلت (بالإنجليزية: Basalt).الصخور النارية فائقة السعة: تحتوي الصخور النارية على أقل من 40٪ من السيليكا. ومن الأمثلة على ذلك: الدوناتي والبريدوتيت.صخور قوية نسبيًا نتيجة تماسك الحبيبات التي تتكون منها أثناء التبريد.ألوانه الأساسية هي الأسود والأبيض والرمادي ، وقد تكون هناك صخور نارية ذات ألوان باهتة.لها قوام بلوري نتيجة تعرضها للذوبان والتبريد.لا تحتوي على أحافير لأنها تعرضت لدرجات حرارة عالية لا تسمح بتواجد أي نوع من الحياة فيها.لا يتم ترتيبها في شكل طبقات ، باستثناء صخور الرماد البركاني ، والتي قد تتشكل في شكل طبقات عند ترسبها داخل المسطحات المائية.قراءة المزيد: