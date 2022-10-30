ابوبد الكرادي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 51
- محل الإقامة
- UAE
- الجنس
- أنثى
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماّ كثيراً مزيداً إلى يوم الدين أما بعد "
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه و بين العباد حائل .جعل ما على الأرض زينة لها، و كل نعيم لامحالة زائل، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّسُ العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. أكبر شيخ روحاني يشتغل بالشمعة الحمراء لجلب الحبيب ولكل من لا يطرق بابها خطاب أنواع السحر: إنّ للسحر أنواعاً كثيرة من حيث تأثيرها على المسحور ..سحر التفريق ويسمى أيضا ” الصرف ” الذي قال الله تعالى فيه “يتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه “. سحر المحبة ويسمى أيضا ” العطف ” وهو ما يحبب الرجل إلى امرأة والمرأة إلى زوجها .. سحر التخييل كأن يرى الشيء الثابت متحركاً والمتحرك ثابتاً. أكبر شيخ روحاني يشتغل بالشمعة الحمراء لجلب الحبيب ولكل من لا يطرق بابها خطاب السحر الهوائي: أعراض السحر: أعراض المس لوجود شيطان السحر في غالبية أنواع السحر. تغير مفاجئ في طباع المسحور من الحب إلى الكراهية ومن الصحة إلى المرض. ومن العبادة إلى المعصية ومن الفرح والسرور إلى الحزن والضيق. ومن الحلم إلى الغضب وإلى غير ذلك من أوامر السحر وتفلت الشياطين. أكبر شيخ روحاني يشتغل بالشمعة الحمراء لجلب الحبيب ولكل من لا يطرق بابها خطاب جلب الحبيب بدون معرفة اسم الام المطلوب، السلام عليكم سؤال يسألني إياه الكثيرون: كيف اعمل محبه بإسم الشخص بدون إسم أمه؟ من المعروف طبعا ان المحبه و الجلب في العمل :: و عند التوكيل يجب عليك ان تذكر إسم الشخص و إسم أمه و هو الشخص المطلوب. اذا ….هل يمكن ان يتم العمل بدون معرفة إسم أم الشخص المطلوب ؟؟ هل يمكن ان يتم العمل بأثر المطلوب في حالة عدم معرفة اسمه و اسم أمه ؟؟ بالتأكيد هناك طرق لا تعرف المستحيل سوف أضعها بين أيديكم.
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
نظراً لما يتعرض له الأطفال الصغار من تعرضهم للإصابة بالعين فأحببت تذكير أخواتي المسلمات بالذات وإخواني المسلمين ببعض الأشياء لعل الله أن ينفع بما نكتب إنه ولي ذلك والقادر عليه ""
الأطفال الصغار معرضون بالذات للإصابة بالعين للآتي :
1- لجهلهم وعدم قدرتهم وتمييزهم بتحصين أنفسهم
2- إحضار الصبي أو الصبية أمام الضيوف بدون تحصين
3- ترك الأطفال يؤذون الناس في الشارع دون أدني رقيب عليهم
4- أحياناً يصاب الأطفال بعين من قبل والديهم كأن يقولوا ( شقي / لا يفتر / كلامه كثير / ذكي )
5- تقديم الأطفال في المناسبات والاحتفالات بدون تحصينهم
6- ترك تحصين الأطفال في الصباح وهم ذاهبين للمدرسة مما يعرضهم للأذية كثناء المدرسين عليهم وإعجابهم بذكائهم وكذلك المغرب فقد يُعجب المدرس بسلوك الطفل وذكائه ولا يذكر ذلك إلا في المغرب مثلاُ فيتأذى الصبي أو الصبية بالوصف فتؤثر فيهم العين وهم في بيوتهم
الأطفال والعين تعالجهم بنفسك حصرياً
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
أعراض إصابة الأطفال بالعين :
1- أما الذين لا يتكلمون : فيأتي البكاء وضعف البنية وترك الطعام والأمراض الغريبة في المقام الأول
2- بكاء الأطفال من الذهاب للمدرسة بعد أن كانوا يحبون ذلك ، وقلت بعد أن كانوا يحبون ذلك لأن الكثير منهم لا يرغب بالذهاب للمدرسة لفراق والديه عنه ، فالمصاب يبكي ولا يريد الذهاب بدون أي مشكلة تتعلق في المدرسة أو المدرسين أو التلاميذ بعد أن كان يحب ذلك
3- ضعف الذاكرة والتلعثم في الكلام بعد أن كان صاحب ذكاء وفطنة وحفظ
4- انقلاب سلوك الطفل للأسوأ في كل شأنه بدون سبب وفجأة
5- ضم الأصابع كلها على الإبهام ( للأطفال الرضع ) وكثرة ذلك
6- الإعراض عن الرضاعة وكثرة البكاء مع عدم وجود مرض عضوي وطبعاً تقرير الطبيب سليم ولا يوجد شيء كالمغص وغيره مما يصيب الأطفال عادة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
الأطفال والعين تعالجهم بنفسك حصرياً
كيف تحصن الأطفال :
يكون تحصين الأطفال في فترتي الصباح والمساء بأذكار الصباح والمساء التي نذكرها نحن ولكن بطريقة معينة :
1- اقرأ الآيات القرآنية للتحصين وغيرها من أذكار الصباح والمساء في كفك كأنك تقرأ أذكار النوم وانفث في كفك وأمسح به جسم الصبي كاملاً
2- لابد من ذكر هذه الأدعية خاصة للأطفال مع التحصين بالطريقة المذكورة أعلاه :
أ / أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة ( 7 مرات )
ب / أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من المساء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما يكمن فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمان 0
ح / أحصنك بإلهك وإله كل شيء ، واعتصمك بربك ورب كل شيء وأوكلك على الحي الذي لا يموت ، واستدفعك الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبك الله ونعم الوكيل ، حسبك الرب من العباد ، حسبك الخالق من المخلوق ، حسبك الرازق من المرزوق ، حسبك الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يُجير ولا يُجار عليه ، حسبك الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبك الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم 0
الأطفال والعين تعالجهم بنفسك حصرياً
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
علاج الأطفال المصابين بالعين :
1- اجلس الطفل على حجرك : وأقرأ التالي وانفث على كافة جسمه :
أ / الفاتحة 7 مرات
ب / آية الكرسي 7 مرات
ج / المعوذتين لكل واحدة منهما 7 مرات
د / هذه الأدعية :
أ/ اللهم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافه من أعين الإنس وأنفس الجن ( 7 مرات )
ب / أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة ( 7 مرات )
ج / أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من المساء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما يكمن فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمان 0( 7 مرات )
د / بسم الله أرقيك من كل شرّ يؤذيك ومن شر كل نفس وعين كل حاسد الله يشفيك ( 7 مرات )
هـ / اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً ( 7 مرات )
و / اللهم اذهب حرّ العين وبردها ووصبها ( 7 مرات )
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
ملاحظة مهمة : اجعل الطفل يستنشق الهواء الصاعد من فمك بالقراءة فانفث على أنفه ليستنشق ذلك وكذلك انفث على كافة جسمه
1 / فإذا كان الطفل يستطيع شرب الماء فأشربه ماء مقروء عليه نفس آيات العلاج المذكورة والأدعية وحاول بشتى الطرق أن لا تجعله يشرب من غيره لتركيز العلاج
2 / إذا كان جلده يتحمل الزيت الزيتون المقروء عليه : فأقرأ على الزيت نفس آيات العلاج والأدعية وامسح جسمه كله
3 / المحافظة على التحصين حتى في وقت مرضه
4 / التصدق ولو بريال واحد بنية الشفاء من المرض ( داووا مرضاكم بالصدقة ) حديث حسن
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
شيخ روحاني سعودي
بعض الخدمات التي نقدمها لكم وهي تتألف من العديد من المسائل الروحانية المجربة الصحيحة والقوية المفعول
1. خدمة الكشف الروحاني
2. خدمات خاصة بالمسؤولين وأرباب المناصب
3. مسائل خاصة بالتجار وأصحاب المحال التجارية
4. خدمات تخص المتزوجين من الرجال والنساء
5. مسائل تخص المرأة تحديداً
6. مسائل لعلاج المسحور
7. مسائل في المحبة والبغضاء
8. مسائل تتعلق بالجماع
9. مسائل تتعلق بالزواج
10. مسائل تتعلق بالظالم
11. مسائل تتعلق بقضاء الحوائج
12. مسائل تتعلق بالغائب
13. مسائل تتعلق بتيسير الرزق
14. مسائل تتعلق بالحفظ والتحصين
15. صياغة خواتم روحانية لأغراض خاصة بكم
16خواتم وسبحة قوية التاتير مرصودةتبطل وتطرد جميع اصناف الجن والشياطين وفيها العديد من التصاريف متل القبول جلب القلوب اليك والهيبة
فك السحر والربط والمس جلب الحبيب عمل قبول جلب الرزق بإذن الله الى محل التجارة جلب السحر وغير ذلك من الأعمال الروحانيه
خرز روحاني لكافة الأعمال
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
يوجد لدينا خواتم روحانيه حسب الطلب
1- خواتم المحبه
2- خواتم القبول التام
3- خواتم الوجاهة
4- خواتم التحصين العام
5- خواتم لطرد جميع الشياطين عن المصروع
6- خواتم للبنت العانس لسرعة الزواج
7- خواتم للنصرة والوجاهة عند الاكبار والاصاغر
ولدينا الكثير من انواع الخواتم المتميزة
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
لجلب الحبيب، لفك السحر و المس و حل المشاكل الاجتماعية و الخواتم و المخطوطات الروحانية…
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علاج كل أنواع السحر و المس و الأمراض الروحية و سرعة الزواج للمعسرة…
و أقوى و أسرع كشف عن طريق الهاتف مباشرة و بالمجان.
كم من عائلة ابتسم فيها مجنون أفاق بعد غيبوبة،
و كم من مربوط عن زوجته أنفك بعد حزن، و كم من زوجين ائتلفا بعد فرقة،
و كم من شخص رجع لحالته الطبيعية، و كم من امرأة تشكو العقم أنجبت بناتاً و بنيناً
و ذلك كله بفضل الله الوهاب.
نبع الاهتمام بهذا الميدان بعدما انتشر السحر و الدجل في كل الأصقاع،
فكان البحث عن سبل الخلاص هو غاية الأستاذة الفلكية و الشيخة الروحانية أم تيسير السودانية ،أشهر المتخصصين في العالم العربي و الذي لها معرفة واسعة وتجارب طويلة في…
للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانية
نحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعة
الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567
كما نعدكم أنه وبأمر الله تعالى ان نكون على تواصل دائم ومستمر معكم
وتتعهد فضيلة الشيخة أم تيسير السودانية امام الله اولا ثم امام الجميع أن تكرس كل طاقاتها ووقتها وجهودها فى مساعدة من يحتاج الى المساعده وتقديم كافة التسهيلات للتواصل المباشر معه ....
فضيلة الشيخة أم تيسير السودانية
عضو الاتحاد العالمي للفلكيين والروحانيين
اخصائية الحسابات الفلكيه والطب الروحاني والمعالجه
عضو جامعة جاكرتا السابق للعلاجات بالرقيه الشرعيه
عضو مجمع البحوث الاسلاميه
الحاصلة على الدكتوراه فى علوم الشريعه الاسلاميه
بخلاف العديد من العضويات بمجالس ومؤسسات مثل
مجلس الفقه الدولي - مجلس الاسلامين المغتربين
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