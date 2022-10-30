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للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماّ كثيراً مزيداً إلى يوم الدين أما بعد "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه و بين العباد حائل .جعل ما على الأرض زينة لها، و كل نعيم لامحالة زائل، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّسُ العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. أكبر شيخ روحاني يشتغل بالشمعة الحمراء لجلب الحبيب ولكل من لا يطرق بابها خطاب أنواع السحر: إنّ للسحر أنواعاً كثيرة من حيث تأثيرها على المسحور ..سحر التفريق ويسمى أيضا ” الصرف ” الذي قال الله تعالى فيه “يتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه “. سحر المحبة ويسمى أيضا ” العطف ” وهو ما يحبب الرجل إلى امرأة والمرأة إلى زوجها .. سحر التخييل كأن يرى الشيء الثابت متحركاً والمتحرك ثابتاً. أكبر شيخ روحاني يشتغل بالشمعة الحمراء لجلب الحبيب ولكل من لا يطرق بابها خطاب السحر الهوائي: أعراض السحر: أعراض المس لوجود شيطان السحر في غالبية أنواع السحر. تغير مفاجئ في طباع المسحور من الحب إلى الكراهية ومن الصحة إلى المرض. ومن العبادة إلى المعصية ومن الفرح والسرور إلى الحزن والضيق. ومن الحلم إلى الغضب وإلى غير ذلك من أوامر السحر وتفلت الشياطين. أكبر شيخ روحاني يشتغل بالشمعة الحمراء لجلب الحبيب ولكل من لا يطرق بابها خطاب جلب الحبيب بدون معرفة اسم الام المطلوب، السلام عليكم سؤال يسألني إياه الكثيرون: كيف اعمل محبه بإسم الشخص بدون إسم أمه؟ من المعروف طبعا ان المحبه و الجلب في العمل :: و عند التوكيل يجب عليك ان تذكر إسم الشخص و إسم أمه و هو الشخص المطلوب. اذا ….هل يمكن ان يتم العمل بدون معرفة إسم أم الشخص المطلوب ؟؟ هل يمكن ان يتم العمل بأثر المطلوب في حالة عدم معرفة اسمه و اسم أمه ؟؟ بالتأكيد هناك طرق لا تعرف المستحيل سوف أضعها بين أيديكم.الشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567نظراً لما يتعرض له الأطفال الصغار من تعرضهم للإصابة بالعين فأحببت تذكير أخواتي المسلمات بالذات وإخواني المسلمين ببعض الأشياء لعل الله أن ينفع بما نكتب إنه ولي ذلك والقادر عليه ""الأطفال الصغار معرضون بالذات للإصابة بالعين للآتي :1- لجهلهم وعدم قدرتهم وتمييزهم بتحصين أنفسهم2- إحضار الصبي أو الصبية أمام الضيوف بدون تحصين3- ترك الأطفال يؤذون الناس في الشارع دون أدني رقيب عليهم4- أحياناً يصاب الأطفال بعين من قبل والديهم كأن يقولوا ( شقي / لا يفتر / كلامه كثير / ذكي )5- تقديم الأطفال في المناسبات والاحتفالات بدون تحصينهم6- ترك تحصين الأطفال في الصباح وهم ذاهبين للمدرسة مما يعرضهم للأذية كثناء المدرسين عليهم وإعجابهم بذكائهم وكذلك المغرب فقد يُعجب المدرس بسلوك الطفل وذكائه ولا يذكر ذلك إلا في المغرب مثلاُ فيتأذى الصبي أو الصبية بالوصف فتؤثر فيهم العين وهم في بيوتهمالأطفال والعين تعالجهم بنفسك حصرياًللاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567أعراض إصابة الأطفال بالعين :1- أما الذين لا يتكلمون : فيأتي البكاء وضعف البنية وترك الطعام والأمراض الغريبة في المقام الأول2- بكاء الأطفال من الذهاب للمدرسة بعد أن كانوا يحبون ذلك ، وقلت بعد أن كانوا يحبون ذلك لأن الكثير منهم لا يرغب بالذهاب للمدرسة لفراق والديه عنه ، فالمصاب يبكي ولا يريد الذهاب بدون أي مشكلة تتعلق في المدرسة أو المدرسين أو التلاميذ بعد أن كان يحب ذلك3- ضعف الذاكرة والتلعثم في الكلام بعد أن كان صاحب ذكاء وفطنة وحفظ4- انقلاب سلوك الطفل للأسوأ في كل شأنه بدون سبب وفجأة5- ضم الأصابع كلها على الإبهام ( للأطفال الرضع ) وكثرة ذلك6- الإعراض عن الرضاعة وكثرة البكاء مع عدم وجود مرض عضوي وطبعاً تقرير الطبيب سليم ولا يوجد شيء كالمغص وغيره مما يصيب الأطفال عادةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567الأطفال والعين تعالجهم بنفسك حصرياًكيف تحصن الأطفال :يكون تحصين الأطفال في فترتي الصباح والمساء بأذكار الصباح والمساء التي نذكرها نحن ولكن بطريقة معينة :1- اقرأ الآيات القرآنية للتحصين وغيرها من أذكار الصباح والمساء في كفك كأنك تقرأ أذكار النوم وانفث في كفك وأمسح به جسم الصبي كاملاً2- لابد من ذكر هذه الأدعية خاصة للأطفال مع التحصين بالطريقة المذكورة أعلاه :أ / أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة ( 7 مرات )ب / أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من المساء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما يكمن فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمان 0ح / أحصنك بإلهك وإله كل شيء ، واعتصمك بربك ورب كل شيء وأوكلك على الحي الذي لا يموت ، واستدفعك الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبك الله ونعم الوكيل ، حسبك الرب من العباد ، حسبك الخالق من المخلوق ، حسبك الرازق من المرزوق ، حسبك الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يُجير ولا يُجار عليه ، حسبك الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبك الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم 0الأطفال والعين تعالجهم بنفسك حصرياًالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567علاج الأطفال المصابين بالعين :1- اجلس الطفل على حجرك : وأقرأ التالي وانفث على كافة جسمه :أ / الفاتحة 7 مراتب / آية الكرسي 7 مراتج / المعوذتين لكل واحدة منهما 7 مراتد / هذه الأدعية :أ/ اللهم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافه من أعين الإنس وأنفس الجن ( 7 مرات )ب / أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة ( 7 مرات )ج / أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من المساء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما يكمن فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمان 0( 7 مرات )د / بسم الله أرقيك من كل شرّ يؤذيك ومن شر كل نفس وعين كل حاسد الله يشفيك ( 7 مرات )هـ / اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً ( 7 مرات )و / اللهم اذهب حرّ العين وبردها ووصبها ( 7 مرات )للاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567ملاحظة مهمة : اجعل الطفل يستنشق الهواء الصاعد من فمك بالقراءة فانفث على أنفه ليستنشق ذلك وكذلك انفث على كافة جسمه1 / فإذا كان الطفل يستطيع شرب الماء فأشربه ماء مقروء عليه نفس آيات العلاج المذكورة والأدعية وحاول بشتى الطرق أن لا تجعله يشرب من غيره لتركيز العلاج2 / إذا كان جلده يتحمل الزيت الزيتون المقروء عليه : فأقرأ على الزيت نفس آيات العلاج والأدعية وامسح جسمه كله3 / المحافظة على التحصين حتى في وقت مرضه4 / التصدق ولو بريال واحد بنية الشفاء من المرض ( داووا مرضاكم بالصدقة ) حديث حسنللاستشارات الروحانية والتجارية والاستثمارية والصناعية وحل جميع مشاكلكم الروحانيةنحن مستعدين لتلقي كافة استفساراتكم واستشاراتكم على مدار الساعةالشيخة الروحانية السودانية || المعالجة الروحانية/ أم تيسير السودانية || 0014044808567شيخ روحاني سعوديبعض الخدمات التي نقدمها لكم وهي تتألف من العديد من المسائل الروحانية المجربة الصحيحة والقوية المفعول1. خدمة الكشف الروحاني2. خدمات خاصة بالمسؤولين وأرباب المناصب3. مسائل خاصة بالتجار وأصحاب المحال التجارية4. خدمات تخص المتزوجين من الرجال والنساء5. مسائل تخص المرأة تحديداً6. مسائل لعلاج المسحور7. مسائل في المحبة والبغضاء8. مسائل تتعلق بالجماع9. مسائل تتعلق بالزواج10. مسائل تتعلق بالظالم11. مسائل تتعلق بقضاء الحوائج12. مسائل تتعلق بالغائب13. مسائل تتعلق بتيسير الرزق14. مسائل تتعلق بالحفظ والتحصين15. صياغة خواتم روحانية لأغراض خاصة 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