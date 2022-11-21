موديلات عباية سوداء خليجية راقية 2022

fashion4dress
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ارتدت المرأة الخليجية والعربية عمومًا العباية السوداء منذ القديم وأصبحت رمزًا للاحتشام والحفاظ على العادات والتقاليد. في وقتنا الحالة لا تزال المرأة الخليجية تعتمد على العباية السوداء مع اختلاف التصاميم والتطريز والتي دخل عليها الطابع المودرن. تتوفر اليوم في السوق عبايات سوداء شبابية بقصات راقية وتصاميم مبهرة تدل على الحداثة وتدمجها مع عراقة التاريخ. يتم استخدام خامات متنوعة لتصميم العبايات والتي تتنوع من الكتان، البوليستر، الحرير، الساتان، المخمل والعديد من أنواع الأقمشة الأخرى. في هذا المقال سنشارك معك موديلات عبايات سوداء فخمة 2022 لتأخذي فكرة عن العباية المناسبة لك.