تقوقع أم تغيير أسلوب الكتابة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





يوجد في المنتدى الكثير من الأعضاء الذين يكتبون ويفيدوننا بمواضيعهم.



كثيرا مانلاحظ أن هناك من الأعضاء يكتب في مجال معين ولايكتب في مجال آخر.







-ماهو مجالك الذي تفضل أن تكتب فيه؟ لماذا؟



-المنتديات التي تفضل الكتابة فيها في المنتدى؟



-هل تستطيع أن تجرب الكتابة في مواضيع مختلفة عن مجالك؟ وتغير المنتدى الذي تكتب فيه أم لا؟



هل ترى أن المنتدى يحتاج لثورة أقلام متنوعة حاليا لاثراء محتواه؟



أم تقوقع كل عضو على نفسه كافٍ؟



تحياتي