إستفتاءات كأس العالم 2022 = توقع المتأهلين من المجموعة الثانية

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 11,101
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
مشاهدة المرفق 154108
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الخلق والانبياء والمُرسلين
نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم .
أما بعد أيها الإخوة الكرام , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..تحية عطرة لجميع الإخوة الاعزاء ,
تحية ملؤها الحب والتقدير ..! ..أهلا بـ جميع رواد و مشرفي وأعضاء وقرّاء منتدى كأس العالم2022-قطر
وأحييكم بـ تحية الإسلام ممزوجة ًبـ رائحة المسك والعنْبَر ..!
مشاهدة المرفق 154109
يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الموضوع المتعلق بالإستفتاءات حول بطولة كأس العالم-قطر 2022 وذلك بغية استقاء آراءكم والإضطلاع أكثر على ترشيحاتكم وقياس ميولكم الكروية بشكل عام.
مشاهدة المرفق 154109
ستكونون على موعد في هذا الطرح مع استفتاء يخص توقعاتكم للمنتخبات المتأهلة عن المجموعة الأولى .
الخيارات تجدونها أسفل الموضوع.. المشاركة مفتوحة للجميع ..
مشاهدة المرفق 154109
المجموعة الثالثة تضم المنتخبات التالية