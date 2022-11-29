المرجعيّة الدينيّة الحقة !؟

مجرد تساؤل

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ثلاثة رواة تنتهي معظم أسانيد الحديث إليهم و هم :

- 1. العباس ؛ عم النبي عليه السلام

أسلم متأخرا و لكنه لم يغادر أبدا نحو المدينة بل بقي في مكة

-2. إبنه عبد اللّه ؛ كان ابن الـ 13 أو 10 سنوات يوم وفاة النبي

له قصص بالوقوف مع معاوية ضد أبناء علي و له أيضا قصة مع بيت المال المسلمين !!؟؟

- 3. أبوهريرة ؛ فكما هو ملاحظ فهو ينسب لهريرة ( هر أو قط صغير ) يقال أنّه كان يحمله معه أينما حلّ أو إرتحل

أحسن المبالغين لن يستطيع أن يأكد أنه عاشر النبي لأكثر من 18 شهرا يعني أقل من سنة و نصف

كما أن له هو أيضا قصة مع بيت المال المسلمين عندما كان واليا في البحرين

و هو من أنذر ولاة عمر الذين طالب الشعب بتنحيتهم ، نعم تنحيتهم من مناصبهم

و لا داعي للتذكير كيف كان الخليفة عمر يزجره

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الخلاصة :

العباس ؛ لازم مكة و لم يلازم النبي و كان مشهور بالتعاملات الربوية

إبنه ؛ كان صبيّا يوم توفي النبي و له قصة سلبية مع الأمانة

أبوهريرة ؛ كانت له تصرفات !! في سلوكه و أيضا له قصة سلبية مع الأمانة

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هؤلاء مع ذلك استطاعوا تعطيل الكثير من أحكام القرآن و استبدالها بعبارات يكتبون فقط في مقدمتها : قال رسول اللّه ، أو سمعت رسول اللّه أو رأيت رسول اللّه ...

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الغريب أنّ شيوخ المسلمين و فقهاءهم لم يتبادر لدهنهم أبدا أنّ من يريد تعطيل أحكام القرآن أن يعطلها من داخله

فهل كانوا مثلا ينتظرون أحدهم ليقول لا تعملوا بالقرآن و اعملوا كذا و كذا ؟

ما هذه السذاجة ؟

من يريد تعطيل القرآن لن يجد أحسن من عبارة : قال رسول اللّه .. ثم يليها بما يريد تعطيله به

من يريد تعطيل القرآن سيعطله بتشويه ما فيه

من يريد تعطيل القرآن سيفعل بالضبط ما أخبرنا به ربنا في القرآن

ببساطة : سيقعد على الصراط المستقيم

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فمن يقعد على الصراط ستراه منه أي من الصراط أي على حق

لكن لو كنت لبيبا و عاقلا ستنتبه لأيّ إتجاه سيأخذك بعد ذلك

هل سيتابع الصراط

أم سيحيد عنه و يأخذك لصراط أو طريق ثانوي يحيد عن الأصلي ؟

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إن كنت لبيبا فالصراط سيكون هو المعيار الذي تتحاكم إليه

و الصراط هو القرآن

فلو تبع و قال ما يتبعه و يقوله القرآن فهو فعلا على الصراط و على حق

و إن حاد عنه فهو ليس على الصراط مهما كانت مبرراته حتى لو نسبها للنبي أو للّه تعالى

فكل ذلك للتمويه ليس إلاّ

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كمثال :

القرآن الكريم و بالتالي الصراط المستقيم يقول :

إذا حضر الموت ؛ الوصية للوالدين و الأقربون

و من قال بذلك فهو على الصراط

و من قال بخلاف ذلك كقوله لا وصية لوارث فاعلم إنه يقودك لصراط أو طريق ثانوي

و إذا قال لك بأن ذلك ماروىّ عن النبي

فلا تنتظر منه تبريرا أقل من ذلك لأنه يحتاج تبريرا قويا لكونه بصدد تعطيل آية قرآنية كاملة

و لا تنتظر منه مثلا أن يقول لك :

هيّا نلعب

هيّا نغير حكم اللّه

فلو إنتظرت منه ذلك فأنت ساذج

بل إنتظر منه تبريرات عظيمة كقوله :

قال رسول الله

اجمعت عليه الأمة ....

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و لو كنت فعلا تقيّ

و تصدق ربك

و تثق في ربك

و تثق في كلام ربك

ستضرب عرض الحائط بكل تلك التبريرات

لتأخذ بمن تصدقه أكثر و هو ربك

و بمن تثق فيه أكثر و هو ربك

و تثق في كلامه أكثر و هو ربك

و هو قال لك الوصية للوالدين و الأقربين

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أمّا لو تتبع العصبية الجاهلية و غريزة إنّا وجدنا آباءنا و غريزة تقديس الكبراء و السلف فأنت ستتعامى عن كلام ربك لتأخذ كلام غيره