Isolation432
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عازل صوت الكويت عزل الصوت هو نوع من التدابير لمنع تغلغل الموجات الصوتية. يتم توضيح ذلك من خلال فقدان إرسال الصوت الذي يتم التعبير عنه من خلال اختلاف الديسيبل بين الصوت الساقط والصوت المتخلل. كلما ارتفع الرقم ، كانت خاصية عزل الصوت أفضل وفقًا لطريقة النفاذية ، يمكن تقسيم الصوت الذي يرغب الناس في عزله إلى صوت محمول بالهواء (بسبب اهتزاز الهواء) وصوت صلب (بسبب تأثيره على المواد الصلبة أو الاهتزازات الصلبة). نفاذ الصوت يتوافق مع "قانون الكتلة" في الصوتيات. تعتمد خاصية عزل الصوت للجدار أو اللوحة على نسبة مساحة الكتلة. كلما زادت الكتلة ، زادت صعوبة اهتزاز هذه المادة ، وبالتالي ستكون خاصية العزل أفضل. لذلك ، من الأفضل اختيار مادة كثيفة وثقيلة (طوب طيني ، خرسانة مسلحة ، صفيحة فولاذية ، إلخ) كمواد عازلة للصوت. أفضل طريقة لعزل الصوت الصلب هي استخدام الهيكل غير المتصل. وهذا يعني ملء البطانة المرنة بين العارضة الجدارية والعارضة ، وكذلك بين إطار المبنى ولوح الحائط. يمكن اختيار البطانة المرنة من السجاد اللباد والفلين والمطاط والمطاط. لا تخطئ في أن مادة امتصاص الصوت هي مادة عازلة للصوت. لاحظ أن مادة امتصاص الصوت الجيدة خفيفة وفضفاضة ومسامية. لقياس تأثير عزل الصوت ، من الضروري استخدام مصدر صوت محمول على الهيكل. لتجنب قياس مدخلات الطاقة ، يتم استخدام مصدر قياسي. تتطلب القياسات المختبرية غرفتين متجاورتين عموديًا. يجب قياس مستوى ضغط الصوت المتوسط الزماني والمكاني في غرفة الاستقبال Lp ، بينما يتم تحفيز الأرضية في غرفة المصدر بواسطة آلة نقر ISO. متوسط ضغط المربع في غرفة الاستقبال ، Ln ، لقوة صوت مرسلة معينة ، يتناسب مع منطقة الامتصاص عازل عازل صوت الكويت
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