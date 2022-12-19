دولة الكيان المحتل الطبقي

قيس محمد
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله .
كثيرا ما نتسائل عن الحياة الاجتماعية في الكيان الصهيوني وكيفية طبيعتها. ومدى الوعي العام على فكرة الصهيونية وتطبيقها على ارض الواقع . .مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق والاختلافات بين ديانات ومذاهب دولة الاحتلال .
تعتمد دولة الاحتلال لارضاء واقناع فئات المجتمع اليهودي على فكرة الصهيونية لكسب ولائهم . والفكرة المذكورة بالنشيد الوطني . ببساطة هي انشاء دولة يهودية بين نهري دجلة بالعراق والنيل في مصر والمتمثلين بخطين ازرقا اللون في العلم . يتكون المجتمع في الدولة على عدة فئات :
اولهم (يهود الانكليز) . وهو مصطلح عامي نطلقه على كل مواطن في دولة الاحتلال من اصل انكليزي ( انكلترا واستراليا وامريكا ) وهم كبار الدولة ومن اشهرهم رؤساء الدولة على التوالي ورؤساء الحكومات المتعاقية منذ نكبة ال 48 . كما يحظون بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة ولهم رأي مستقل داخل الكونغرس الامريكي
كما انهم من مؤسسي المنظمة الصهيونية بالقرن التاسع عشر . ( يهود فرنسا ) يعتبرو الفرنسيين اليهود ذو شأن كبير في دولة الاحتلال . واللغة الفرنسية محببة جدا داخل الاسواق بين الكلمات العبرية في الشارع العام . برزوا في قيادة الجيش والمؤسسات العسكرية والحكومية . كما ان لهم علاقات مع احزاب اليمين الفرنسي والتي بدورها تساهم بانشاء دعم اقتصادي لدولة الكيان بمشاريع ضخمة . أهمها على الاطلاق هو المفاعل النووي ( ديمونا ) . والتي تديره فرنسا داخل الاراضي المحتلة يصحراء النقب
( السكناج ) هم فرق دينية متطرفة يعيشون في احياء خاصة داخل المدن او المستوطنات ويحافظون على ازياء قديمة كتقليد ديني وشعبي . تعود قدمها لقبل قرنين وهي رداء اسود وقبعة سوداء . تعد هذه الجماعات الاكثر تطرفا في الشارع العام لدولة الاحتلال . كما ان عقيدتهم تحفزهم لقتل كل معارض لأحقيتهم في الارض . سواء كانو مسلمين او مسيحيين او حتى يهود ! . ترفض هذه الجماعات التوجه العلماني السائد في الدولة منذ التأسيس . وتؤمن بالسيطرة المطلقة كما انها ترفض منح العرب هويات شخصية اسرائيلية وترفض التطبيع مع الدول العربية منذ اتفاق طابا مع مصر . كما يسكن الكثير منهم في القدس والخليل ومستوطنات الضفة الغربية .ويديرون حركات شعبية لاقتحام المسد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية
(( بعض فرق السكناج تؤمن بدولة فلسطينية يهودية ولا يعترفو بدولة الاحتلال الاسرائيلي . مثل السكناج الايرانيين واللاتينيين)) !!
( الروس) : كانت موجات الهجرة اليهودية في بداية القرن الماضي اغلبها من دول غربية . لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتدني الوضع الاقتصادي بالاراضي السوفييتية هاجر مئات الالاف الى دولة الاحتلال .قادمين من عدة دول اهمها ( روسيا واوكرانيا وبيلاروس وبولندا) لكننا بالعامية نقول روس لكل يهود شرق اوروبا . وقد احدثو تغييرا نوعيا للقوة العسكرية والصناعية . يتملك اليوم الكثير منهم المصانع في المستوطنات و التي غالبا لا تصدر الى اوروبا بسبب حملات المقاطعة (BDS)
( الفلاش ) : هم اليهود القادمون من دول افريقية واهمها ( غانا . اريتيريا . وبوركينا فاسو وجنوب السودان ) . يتذبل العنصر الافريقي الترتيب في الهرم الطبقي لدولة الاحتلال واجورهم هي الاقل بين فئات المجتمع .كما يوكل اليهم اصعب المهام في الجيش رغم انتفاضتهم لنيل حقوقهم اكثر من مرة خلال السبعون السنة . ولهم تجمع سكني شرقي تل ابيب يصعب حتى على الشرطة الدخول باحيائهم .يعرف عن الفلاش انهم الاكثر التزاما بشرع الدين اليهودي( على غرار السكناج ).
( الاسيويين ) تعتبر من الاقليات في المجتمع . ووجودهم مبني على علاقات ثنائية بين الصين ودولة الاحتلال والتي كانت بالقرن الماضي مقطوعة . بسبب علاقة الصين بالفلسطينيين . بالرغم من هذا لا يدينو اغلب الاسيويين بالدين اليهودي داخل الكيان . لا توجد هجرة رسمية للاسيويين لكنهم قدمو على شكل اقامة دائمة مثل الاسيويين المقيمين بالدول الاوروبية .
( البشمركة ) هم الاكراد القادمون من اقليم كردستان العراق ويعملون في جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ سبعينات القرن الماضي على اثر خلاف بينهم وبين الدولة العراقية برئاسة صدام حسين ( رحمه الله) . لذلك تعد دولة الاحتلال الداعم الرئيسي لانفصال واستقلال الاقليم عن الدولة العراقية . ويعد تواجدهم مبني على اتفاق وليس توطين اي انهم لا يملكون هويات شخصية اسرائيلية ( والله اعلم )
( الدروز ) هم طائفة دينية منشقة عن الشيعة ابان الحكم الفاطمي لبلاد الشام بالقرون الوسطى . رغم ان عقيدتهم ليست باطنية لكنها مختلفة فكريا عن باقي المذاهب الاسلامية . اعترف الازهر انهم فرقة اسلامية لقولهم الشهادتين . ويتواجدون في سوريا لبنان وفلسطين . والدروز في دولة الاحتلال يقسمو الى قسمين . السوريين المتواجدين في الجولان السوري المحتل وقد منحو الهوية الاسرائيلية مجبرين منذ احتلالهم عام 1967 , وهم رافضين للتجنيد كما ان محافظين على علاقات مع الدولة السورية ما نتج عنه قمع من سلطات الاحتلال
والدروز الفلسطينيون وهم متواجدين غرب بحيرة طبرية قد اعلنو ولائهم لدولة الاحتلال وانضمامهم للجيش عام 1955 اي بعد النكبة بست سنين . بعد ان منحو هوية شخصية اسرائيلية . تعتبر فرق الدروز والبشمركة في الجيش اكثر الفرق المتواجدة على النقاط الحدودية
( السمرا ) هم فرقة دينية يهودية لكنهم يعتبرون ان اسم الدين ( اسرائيل ) أي يعقوب عليه السلام . وان اليهود قد انتهو منذ زمن بعيد وبهذا فأن السمرا لا يعترفون بدولة الاحتلال لكنهم منحو! الهوية الاسرائيلية عام 1967 ابتزازا من قبل سلطات الاحتلال على شرط ابقائهم في اماكن تواجدهم وعدم طردهم . كذلك ايضا يعتبر السمرا فلسطينيون كونهم ليسو مستوطنين ومتواجيدن في فلسطين منذ قرون قديمة . على مر القرون اسلم الكثير منهم وطقوسهم الدينية مشابهة للمسلمين من اهالي نابلس والقجس . في الاونة الخيرة تعرضو لكثير من المضايقات وسحب الهويات بسبب وقوفهم بجانب المقاومين الفلسطينيين .
( اليهود الوطنيين ) : هم باختصار اليهود اللذين هاجرو الى فلسطين قبل النكبة وتحديدا منذ الحكم العثماني وتزايدت اعداهم منذ الانتداب البريطاني . وسهلو للحركة الصهيونية وعصاباتها مثل (الهاجاناة ) الهحرة والاستيطان في فلسطين .. لكنهم ومنذ تاسيس الدولة سرعان ما بدأو بمعارضة سياسات دولة الاحتلال , وقد نزح بعضهم عن فلسطين بسبب القمع المستمر من سلطات الاحتلال لمعارضيها
( القطب اليساري ) هو تجمع احزاب يسارية اسرائيلية تؤمن بحل الدولتين داخل الاراضي المحتلة . حظيو بمقاعد في الحكومات الصهيونية المتعاقبة . ولهم شعبية في اوساط المدن الكبيرة في الداخل المحتل وخاصة بالمناطق البعيدة عن الحدود والتجمعات الفلسطينية . ويعد اتفاق اوسلو عام 1993 من ابرز انجازاتهم . والذي يقضي باعتراف متبادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين . حين وصل القطب اليساري لسدة الحكم . لتتناقص شعبيتهم ومكانتهم في الدولة اثر اغتيال رئيسهم رابين عام 1995 من قبل اليمين المتطرف .لتصبح اليوم من الاقليات في الدولة
( اليهود العرب ): وهم اليهود اللذين هاجرو بتسهيلات من المنظمة الصهيونية قبل التاسيس . من دول عربية مثل ( مصر و اليمن و العراق و المغرب )
( فلسطينيي الداخل ) بعد حرب اننكبة عام 48. وجدت حكومة الاحتلال نفسها قد سيطرت على مناطق فيها تجمعات فلسطينية . فأجبرو هذه الاقلية على قبول هويات شخصية اسرائيلية . لكن هذه الاقلية الفلسطينية رفضت الاندماج مع الشارع العام وكذلك رفضو التجنيد بالجيش وحتى خدمة العلم ليحصرو اشغالهم بالقطاع الخاص .
وعند احتلال الضفة وغزة عام 67. لم تعيد حكومة الاحتلال الكرة ومنحتهم هويات خاصة حتى قدوم السلطة الفلسطينية . الامر الذي ساعد بتقليل اعداد الفلسطينيين بالداخل . ورغم هذا يبلغ تعدادهم مليون وسبعمائة الف تقريبا . ويتركز تواجدهم بمنطقة المثلث وبلدات قريبة من الخط الاخضر الفاصل مع الضفة الغربية .
يقدر اعداد سكان الكيان لعام 2022 ب9.300 مليون نسمة منهم . 1.800 فلسطينيين
تواجد الفلسطينيين في الداخل المحتل ___ مظاهرة يهود اثيوبيين وسط تل ابيب ___ كردية مجندة بجيش الاحتلال
بعد اكثر من سبعون عاما من تاسيس الدولة من قبل الصهيونية والتي جمعت فئات دينية وعرقية مختلفة . لم يحقق جزءا صغيرا من الحلم الاصلي . مما سبب باضطرابات داخلية بين الفرق الدينية اليهودية مع بعضها البعض وبين هه الفرق والتيارات العلمانية داخل الكيان . مع تصاعد التوتر بين فئات المجتمع الصهيوني وفلسطينيي الداخل التي تربطهم علاقات عائلية و مصالح شخصية مع سكان الضفة .
مظاهرة حاشدة لفلسطينيي الداخل
جبال الجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود اللبنانية
فهل من المحتمل ان يتجهو نحو حرب اهلية ؟؟؟ وسط اختلاف مصالحهم وعقيدتهم واعراقهم
كثيرا ما نتسائل عن الحياة الاجتماعية في الكيان الصهيوني وكيفية طبيعتها. ومدى الوعي العام على فكرة الصهيونية وتطبيقها على ارض الواقع . .مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق والاختلافات بين ديانات ومذاهب دولة الاحتلال .
تعتمد دولة الاحتلال لارضاء واقناع فئات المجتمع اليهودي على فكرة الصهيونية لكسب ولائهم . والفكرة المذكورة بالنشيد الوطني . ببساطة هي انشاء دولة يهودية بين نهري دجلة بالعراق والنيل في مصر والمتمثلين بخطين ازرقا اللون في العلم . يتكون المجتمع في الدولة على عدة فئات :
اولهم (يهود الانكليز) . وهو مصطلح عامي نطلقه على كل مواطن في دولة الاحتلال من اصل انكليزي ( انكلترا واستراليا وامريكا ) وهم كبار الدولة ومن اشهرهم رؤساء الدولة على التوالي ورؤساء الحكومات المتعاقية منذ نكبة ال 48 . كما يحظون بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة ولهم رأي مستقل داخل الكونغرس الامريكي
كما انهم من مؤسسي المنظمة الصهيونية بالقرن التاسع عشر . ( يهود فرنسا ) يعتبرو الفرنسيين اليهود ذو شأن كبير في دولة الاحتلال . واللغة الفرنسية محببة جدا داخل الاسواق بين الكلمات العبرية في الشارع العام . برزوا في قيادة الجيش والمؤسسات العسكرية والحكومية . كما ان لهم علاقات مع احزاب اليمين الفرنسي والتي بدورها تساهم بانشاء دعم اقتصادي لدولة الكيان بمشاريع ضخمة . أهمها على الاطلاق هو المفاعل النووي ( ديمونا ) . والتي تديره فرنسا داخل الاراضي المحتلة يصحراء النقب
( السكناج ) هم فرق دينية متطرفة يعيشون في احياء خاصة داخل المدن او المستوطنات ويحافظون على ازياء قديمة كتقليد ديني وشعبي . تعود قدمها لقبل قرنين وهي رداء اسود وقبعة سوداء . تعد هذه الجماعات الاكثر تطرفا في الشارع العام لدولة الاحتلال . كما ان عقيدتهم تحفزهم لقتل كل معارض لأحقيتهم في الارض . سواء كانو مسلمين او مسيحيين او حتى يهود ! . ترفض هذه الجماعات التوجه العلماني السائد في الدولة منذ التأسيس . وتؤمن بالسيطرة المطلقة كما انها ترفض منح العرب هويات شخصية اسرائيلية وترفض التطبيع مع الدول العربية منذ اتفاق طابا مع مصر . كما يسكن الكثير منهم في القدس والخليل ومستوطنات الضفة الغربية .ويديرون حركات شعبية لاقتحام المسد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية
(( بعض فرق السكناج تؤمن بدولة فلسطينية يهودية ولا يعترفو بدولة الاحتلال الاسرائيلي . مثل السكناج الايرانيين واللاتينيين)) !!
( الروس) : كانت موجات الهجرة اليهودية في بداية القرن الماضي اغلبها من دول غربية . لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتدني الوضع الاقتصادي بالاراضي السوفييتية هاجر مئات الالاف الى دولة الاحتلال .قادمين من عدة دول اهمها ( روسيا واوكرانيا وبيلاروس وبولندا) لكننا بالعامية نقول روس لكل يهود شرق اوروبا . وقد احدثو تغييرا نوعيا للقوة العسكرية والصناعية . يتملك اليوم الكثير منهم المصانع في المستوطنات و التي غالبا لا تصدر الى اوروبا بسبب حملات المقاطعة (BDS)
( الفلاش ) : هم اليهود القادمون من دول افريقية واهمها ( غانا . اريتيريا . وبوركينا فاسو وجنوب السودان ) . يتذبل العنصر الافريقي الترتيب في الهرم الطبقي لدولة الاحتلال واجورهم هي الاقل بين فئات المجتمع .كما يوكل اليهم اصعب المهام في الجيش رغم انتفاضتهم لنيل حقوقهم اكثر من مرة خلال السبعون السنة . ولهم تجمع سكني شرقي تل ابيب يصعب حتى على الشرطة الدخول باحيائهم .يعرف عن الفلاش انهم الاكثر التزاما بشرع الدين اليهودي( على غرار السكناج ).
( الاسيويين ) تعتبر من الاقليات في المجتمع . ووجودهم مبني على علاقات ثنائية بين الصين ودولة الاحتلال والتي كانت بالقرن الماضي مقطوعة . بسبب علاقة الصين بالفلسطينيين . بالرغم من هذا لا يدينو اغلب الاسيويين بالدين اليهودي داخل الكيان . لا توجد هجرة رسمية للاسيويين لكنهم قدمو على شكل اقامة دائمة مثل الاسيويين المقيمين بالدول الاوروبية .
( البشمركة ) هم الاكراد القادمون من اقليم كردستان العراق ويعملون في جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ سبعينات القرن الماضي على اثر خلاف بينهم وبين الدولة العراقية برئاسة صدام حسين ( رحمه الله) . لذلك تعد دولة الاحتلال الداعم الرئيسي لانفصال واستقلال الاقليم عن الدولة العراقية . ويعد تواجدهم مبني على اتفاق وليس توطين اي انهم لا يملكون هويات شخصية اسرائيلية ( والله اعلم )
( الدروز ) هم طائفة دينية منشقة عن الشيعة ابان الحكم الفاطمي لبلاد الشام بالقرون الوسطى . رغم ان عقيدتهم ليست باطنية لكنها مختلفة فكريا عن باقي المذاهب الاسلامية . اعترف الازهر انهم فرقة اسلامية لقولهم الشهادتين . ويتواجدون في سوريا لبنان وفلسطين . والدروز في دولة الاحتلال يقسمو الى قسمين . السوريين المتواجدين في الجولان السوري المحتل وقد منحو الهوية الاسرائيلية مجبرين منذ احتلالهم عام 1967 , وهم رافضين للتجنيد كما ان محافظين على علاقات مع الدولة السورية ما نتج عنه قمع من سلطات الاحتلال
والدروز الفلسطينيون وهم متواجدين غرب بحيرة طبرية قد اعلنو ولائهم لدولة الاحتلال وانضمامهم للجيش عام 1955 اي بعد النكبة بست سنين . بعد ان منحو هوية شخصية اسرائيلية . تعتبر فرق الدروز والبشمركة في الجيش اكثر الفرق المتواجدة على النقاط الحدودية
( السمرا ) هم فرقة دينية يهودية لكنهم يعتبرون ان اسم الدين ( اسرائيل ) أي يعقوب عليه السلام . وان اليهود قد انتهو منذ زمن بعيد وبهذا فأن السمرا لا يعترفون بدولة الاحتلال لكنهم منحو! الهوية الاسرائيلية عام 1967 ابتزازا من قبل سلطات الاحتلال على شرط ابقائهم في اماكن تواجدهم وعدم طردهم . كذلك ايضا يعتبر السمرا فلسطينيون كونهم ليسو مستوطنين ومتواجيدن في فلسطين منذ قرون قديمة . على مر القرون اسلم الكثير منهم وطقوسهم الدينية مشابهة للمسلمين من اهالي نابلس والقجس . في الاونة الخيرة تعرضو لكثير من المضايقات وسحب الهويات بسبب وقوفهم بجانب المقاومين الفلسطينيين .
( اليهود الوطنيين ) : هم باختصار اليهود اللذين هاجرو الى فلسطين قبل النكبة وتحديدا منذ الحكم العثماني وتزايدت اعداهم منذ الانتداب البريطاني . وسهلو للحركة الصهيونية وعصاباتها مثل (الهاجاناة ) الهحرة والاستيطان في فلسطين .. لكنهم ومنذ تاسيس الدولة سرعان ما بدأو بمعارضة سياسات دولة الاحتلال , وقد نزح بعضهم عن فلسطين بسبب القمع المستمر من سلطات الاحتلال لمعارضيها
( القطب اليساري ) هو تجمع احزاب يسارية اسرائيلية تؤمن بحل الدولتين داخل الاراضي المحتلة . حظيو بمقاعد في الحكومات الصهيونية المتعاقبة . ولهم شعبية في اوساط المدن الكبيرة في الداخل المحتل وخاصة بالمناطق البعيدة عن الحدود والتجمعات الفلسطينية . ويعد اتفاق اوسلو عام 1993 من ابرز انجازاتهم . والذي يقضي باعتراف متبادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين . حين وصل القطب اليساري لسدة الحكم . لتتناقص شعبيتهم ومكانتهم في الدولة اثر اغتيال رئيسهم رابين عام 1995 من قبل اليمين المتطرف .لتصبح اليوم من الاقليات في الدولة
( اليهود العرب ): وهم اليهود اللذين هاجرو بتسهيلات من المنظمة الصهيونية قبل التاسيس . من دول عربية مثل ( مصر و اليمن و العراق و المغرب )
( فلسطينيي الداخل ) بعد حرب اننكبة عام 48. وجدت حكومة الاحتلال نفسها قد سيطرت على مناطق فيها تجمعات فلسطينية . فأجبرو هذه الاقلية على قبول هويات شخصية اسرائيلية . لكن هذه الاقلية الفلسطينية رفضت الاندماج مع الشارع العام وكذلك رفضو التجنيد بالجيش وحتى خدمة العلم ليحصرو اشغالهم بالقطاع الخاص .
وعند احتلال الضفة وغزة عام 67. لم تعيد حكومة الاحتلال الكرة ومنحتهم هويات خاصة حتى قدوم السلطة الفلسطينية . الامر الذي ساعد بتقليل اعداد الفلسطينيين بالداخل . ورغم هذا يبلغ تعدادهم مليون وسبعمائة الف تقريبا . ويتركز تواجدهم بمنطقة المثلث وبلدات قريبة من الخط الاخضر الفاصل مع الضفة الغربية .
يقدر اعداد سكان الكيان لعام 2022 ب9.300 مليون نسمة منهم . 1.800 فلسطينيين
تواجد الفلسطينيين في الداخل المحتل ___ مظاهرة يهود اثيوبيين وسط تل ابيب ___ كردية مجندة بجيش الاحتلال
بعد اكثر من سبعون عاما من تاسيس الدولة من قبل الصهيونية والتي جمعت فئات دينية وعرقية مختلفة . لم يحقق جزءا صغيرا من الحلم الاصلي . مما سبب باضطرابات داخلية بين الفرق الدينية اليهودية مع بعضها البعض وبين هه الفرق والتيارات العلمانية داخل الكيان . مع تصاعد التوتر بين فئات المجتمع الصهيوني وفلسطينيي الداخل التي تربطهم علاقات عائلية و مصالح شخصية مع سكان الضفة .
مظاهرة حاشدة لفلسطينيي الداخل
جبال الجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود اللبنانية
فهل من المحتمل ان يتجهو نحو حرب اهلية ؟؟؟ وسط اختلاف مصالحهم وعقيدتهم واعراقهم
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