ماذا يفعل الاستشوار في الشعر؟

من الا اختراعات الرائعة التي تساعدك على تجفيفوتوجيهه وتكثيفه وتصفيفه، لكن استخدامها بطريقة خاطئة يمكن أن تضر؛ وفي الحالات القصوى يمكن أن تسبب تقصفوتؤدي إلى تساقطفي نهاية المطاف.