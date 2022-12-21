ماذا يفعل الاستشوار في الشعر؟

ا

الكاتب اسماعيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 أفريل 2021
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محل الإقامة
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ذكر
ماذا يفعل الاستشوار في الشعر؟


سشوار الشعر من الا اختراعات الرائعة التي تساعدك على تجفيف الشعر وتوجيهه وتكثيفه وتصفيفه، لكن استخدامها بطريقة خاطئة يمكن أن تضر الشعر ؛ وفي الحالات القصوى يمكن أن تسبب تقصف الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر في نهاية المطاف.


 
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