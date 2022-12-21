الكاتب اسماعيل
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ماذا يفعل الاستشوار في الشعر؟
سشوار الشعر من الا اختراعات الرائعة التي تساعدك على تجفيف الشعر وتوجيهه وتكثيفه وتصفيفه، لكن استخدامها بطريقة خاطئة يمكن أن تضر الشعر ؛ وفي الحالات القصوى يمكن أن تسبب تقصف الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر في نهاية المطاف.
سشوار الشعر من الا اختراعات الرائعة التي تساعدك على تجفيف الشعر وتوجيهه وتكثيفه وتصفيفه، لكن استخدامها بطريقة خاطئة يمكن أن تضر الشعر ؛ وفي الحالات القصوى يمكن أن تسبب تقصف الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر في نهاية المطاف.