كيف يمكنك التصديق على وثيقة مترجمة؟

Omnyah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2022
- المشاركات
- 10
- النقاط
- 503
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
1. ابحث عن مترجم أو شركة ترجمة مناسبة
تأكد من أن المترجم أو الشركة التي تستعين بها مؤهلة لإصدار ترجمات معتمدة. إذا كنت بحاجة إلى ترجمة المستند الخاص بك لأغراض الهجرة ، فننصحك بالتحقق من أن لديهم معدل قبول بنسبة 100٪ لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) للتأكد من أنهم يستوفون متطلبات ترجمة USCIS.
2. اطلب عرض أسعار ووقت التسليم
سيختلف عرض الأسعار ووقت التسليم وفقًا لعدد المستندات التي تحتاج إلى ترجمتها. العوامل الأخرى التي تؤثر على التكلفة والوقت هي طول كل مستند ، التنسيق ، تركيبة اللغة المحددة ، وما إذا كنت بحاجة إلى الترجمة المعتمدة بشكل عاجل.
3. قم بإرسال نسخة إلكترونية من مستنداتك إلى مزود الترجمة الخاص بك
عندما ترسل نسخة من مستنداتك الأصلية إلى المترجم الذي اخترته أو وكالة الترجمة ، فهناك بعض التفاصيل التي يجب عليك تضمينها.
هذه هي: اسمك وبيانات الاتصال الخاصة بك ، ولغة المستند الأصلي (لغة المصدر) ، واللغة التي تريد الترجمة إليها (اللغة الهدف).
4. احصل على ترجمتك المعتمدة
عند اكتمال الترجمة المعتمدة ، سيقوم المترجم أو وكالة الترجمة بمراجعتها للتأكد من دقتها. ستحصل بعد ذلك على نسخة إلكترونية من الترجمة. عادة ما تكون النسخ المطبوعة الأصلية متاحة ، عند الطلب ، مقابل رسوم شحن إضافية.
تأكد من أن المترجم أو الشركة التي تستعين بها مؤهلة لإصدار ترجمات معتمدة. إذا كنت بحاجة إلى ترجمة المستند الخاص بك لأغراض الهجرة ، فننصحك بالتحقق من أن لديهم معدل قبول بنسبة 100٪ لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) للتأكد من أنهم يستوفون متطلبات ترجمة USCIS.
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2. اطلب عرض أسعار ووقت التسليم
سيختلف عرض الأسعار ووقت التسليم وفقًا لعدد المستندات التي تحتاج إلى ترجمتها. العوامل الأخرى التي تؤثر على التكلفة والوقت هي طول كل مستند ، التنسيق ، تركيبة اللغة المحددة ، وما إذا كنت بحاجة إلى الترجمة المعتمدة بشكل عاجل.
3. قم بإرسال نسخة إلكترونية من مستنداتك إلى مزود الترجمة الخاص بك
عندما ترسل نسخة من مستنداتك الأصلية إلى المترجم الذي اخترته أو وكالة الترجمة ، فهناك بعض التفاصيل التي يجب عليك تضمينها.
هذه هي: اسمك وبيانات الاتصال الخاصة بك ، ولغة المستند الأصلي (لغة المصدر) ، واللغة التي تريد الترجمة إليها (اللغة الهدف).
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4. احصل على ترجمتك المعتمدة
عند اكتمال الترجمة المعتمدة ، سيقوم المترجم أو وكالة الترجمة بمراجعتها للتأكد من دقتها. ستحصل بعد ذلك على نسخة إلكترونية من الترجمة. عادة ما تكون النسخ المطبوعة الأصلية متاحة ، عند الطلب ، مقابل رسوم شحن إضافية.