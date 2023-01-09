تعرف على تفاصيل عملية تكميم المعدة

نسر الصعيد
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- 3 جانفي 2023
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تكميم المعدة هو إجراء جراحي لعلاج البدانة يستخدم لمساعدة الأشخاص على تحقيق فقدان الوزن على المدى الطويل. أثناء العملية، يتم استئصال جزء من المعدة، وترك كيس معدة أصغر في مكانه. هذا يقلل من كمية الطعام التي يمكن للشخص أن يأكلها في وقت واحد ويساعده على الشعور بالشبع لفترة أطول. والنتيجة هي فقدان الوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية وتحسين التمثيل الغذائي.
يتم إجراء العملية بالتخدير العام وتتضمن طريقة تنظير البطن، مما يعني إجراء شقوق صغيرة في البطن وإدخال أدوات متخصصة للوصول إلى جزء المعدة وإزالته. تستغرق الجراحة عادةً حوالي ساعة، وبعد ذلك تتم مراقبة المرضى في رعاية ما بعد الجراحة لعدة ساعات. تختلف أوقات التعافي من مريض لآخر ولكنها تتراوح عادة بين 4-6 أسابيع.
لقد أثبتت عملية التكميم فعاليتها للعديد من الأفراد الذين يبحثون عن فقدان الوزن على المدى الطويل وتحسين الصحة. بالإضافة إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، فقد ثبت أن هذا الإجراء يساعد أيضًا في تحسين حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة. كما هو الحال مع أي عملية جراحية كبرى، من المهم أن يتشاور الأفراد الذين يفكرون في هذا الإجراء مع مقدم رعاية صحية مؤهل لتحديد ما إذا كان ذلك مناسبًا لهم.
تستغرق عملية تكميم المعدة عادة ما بين ساعة إلى ساعتين ويتم إجراؤها تحت تأثير التخدير العام. خلال هذا الوقت، يقوم الجراح بعمل عدة شقوق صغيرة في البطن ثم يستخدم أداة خاصة لإزالة جزء من المعدة. بعد ذلك، سيقومون بتدبيس أو خياطة الجزء المتبقي من المعدة معًا لإنشاء شكل يشبه الأنبوب أو "الأكمام". تستغرق العملية بأكملها عادةً حوالي ساعة ونصف.
بعد الجراحة، يُطلب من المرضى عادةً البقاء في المستشفى لمدة يومين إلى ثلاثة أيام للمراقبة والمراقبة. بعد هذه الفترة، يمكن لمعظم المرضى العودة إلى منازلهم ولكن يجب أن يتوقعوا بعض الانزعاج أثناء تعافيهم. عادة ما يستغرق التعافي من أربعة إلى ستة
يختلف وقت التعافي من التكميم اعتمادًا على ما إذا كان قد تم إجراؤه كإجراء مفتوح أو إجراء بالمنظار. بشكل عام، يمكن للمرضى العودة إلى المنزل في غضون يوم إلى يومين بعد الجراحة ويتوقعون العودة إلى الأنشطة الطبيعية في غضون 2-4 أسابيع. قد يعاني المرضى من بعض الانزعاج أثناء الشفاء بما في ذلك الغثيان والقيء والألم والإمساك
عملية تحويل المسار بالمنظار هي إجراء طفيف التوغل يمكن استخدامه لعلاج السمنة الشديدة. أثناء الجراحة، سيُجري الجراح بضع شقوق صغيرة في البطن ويستخدم كاميرا خاصة، تُعرف باسم منظار البطن، لرؤية الداخل. سيقوم الجراح بعد ذلك بإنشاء ممر اصطناعي بين المعدة والأمعاء، مما يسمح للطعام بتجاوز جزء من الجهاز الهضمي.
من خلال إنشاء هذا التجاوز، قد يعاني المرضى من فقدان الوزن بسبب انخفاض امتصاص السعرات الحرارية. كما أنه يساعد في تقليل الجوع عن طريق خفض مستوى هرمون الجريلين - وهو هرمون يحفز الشهية.
تُجرى العملية تحت تأثير التخدير العام وتستغرق عادةً حوالي ساعتين. سيبقى المرضى عادة في المستشفى لمدة ليلة أو ليلتين بعد الجراحة للمراقبة والتعافي. بعد الخروج من المستشفى، قد يحتاج المرضى إلى اتباع نظام غذائي صارم لعدة أسابيع أو أشهر قبل العودة إلى نظامهم الغذائي المعتاد.
بشكل عام، تعد جراحة المجازة بالمنظار علاجًا فعالًا للسمنة الشديدة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير مع الحد الأدنى من مخاطر حدوث مضاعفات. يجب على المرضى مناقشة جميع مخاطر وفوائد الإجراء مع طبيبهم قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ذلك مناسبًا لهم.
الميزة الرئيسية لـ عملية تحويل المسار هي أنها أقل توغلاً من الجراحة المفتوحة ولديها وقت شفاء أقصر. وهذا يعني أنه يمكن للمرضى العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في وقت أقرب بعد إجراء المجازة التنظيرية. بالإضافة إلى ذلك، يقلل تنظير البطن من التندب ويوفر رؤية أفضل للهياكل الداخلية.
تشمل المخاطر المرتبطة بجراحة المجازة التنظيرية العدوى والنزيف وانسداد الأمعاء. تشمل المضاعفات المحتملة الأخرى الألم والغثيان والقيء وتسرب الغاز من موقع الشق. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر صغيرة عند مقارنتها بالجراحة المفتوحة.
يتم إجراء العملية بالتخدير العام وتتضمن طريقة تنظير البطن، مما يعني إجراء شقوق صغيرة في البطن وإدخال أدوات متخصصة للوصول إلى جزء المعدة وإزالته. تستغرق الجراحة عادةً حوالي ساعة، وبعد ذلك تتم مراقبة المرضى في رعاية ما بعد الجراحة لعدة ساعات. تختلف أوقات التعافي من مريض لآخر ولكنها تتراوح عادة بين 4-6 أسابيع.
لقد أثبتت عملية التكميم فعاليتها للعديد من الأفراد الذين يبحثون عن فقدان الوزن على المدى الطويل وتحسين الصحة. بالإضافة إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، فقد ثبت أن هذا الإجراء يساعد أيضًا في تحسين حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة. كما هو الحال مع أي عملية جراحية كبرى، من المهم أن يتشاور الأفراد الذين يفكرون في هذا الإجراء مع مقدم رعاية صحية مؤهل لتحديد ما إذا كان ذلك مناسبًا لهم.
تستغرق عملية تكميم المعدة عادة ما بين ساعة إلى ساعتين ويتم إجراؤها تحت تأثير التخدير العام. خلال هذا الوقت، يقوم الجراح بعمل عدة شقوق صغيرة في البطن ثم يستخدم أداة خاصة لإزالة جزء من المعدة. بعد ذلك، سيقومون بتدبيس أو خياطة الجزء المتبقي من المعدة معًا لإنشاء شكل يشبه الأنبوب أو "الأكمام". تستغرق العملية بأكملها عادةً حوالي ساعة ونصف.
بعد الجراحة، يُطلب من المرضى عادةً البقاء في المستشفى لمدة يومين إلى ثلاثة أيام للمراقبة والمراقبة. بعد هذه الفترة، يمكن لمعظم المرضى العودة إلى منازلهم ولكن يجب أن يتوقعوا بعض الانزعاج أثناء تعافيهم. عادة ما يستغرق التعافي من أربعة إلى ستة
يختلف وقت التعافي من التكميم اعتمادًا على ما إذا كان قد تم إجراؤه كإجراء مفتوح أو إجراء بالمنظار. بشكل عام، يمكن للمرضى العودة إلى المنزل في غضون يوم إلى يومين بعد الجراحة ويتوقعون العودة إلى الأنشطة الطبيعية في غضون 2-4 أسابيع. قد يعاني المرضى من بعض الانزعاج أثناء الشفاء بما في ذلك الغثيان والقيء والألم والإمساك
عملية تحويل المسار بالمنظار هي إجراء طفيف التوغل يمكن استخدامه لعلاج السمنة الشديدة. أثناء الجراحة، سيُجري الجراح بضع شقوق صغيرة في البطن ويستخدم كاميرا خاصة، تُعرف باسم منظار البطن، لرؤية الداخل. سيقوم الجراح بعد ذلك بإنشاء ممر اصطناعي بين المعدة والأمعاء، مما يسمح للطعام بتجاوز جزء من الجهاز الهضمي.
من خلال إنشاء هذا التجاوز، قد يعاني المرضى من فقدان الوزن بسبب انخفاض امتصاص السعرات الحرارية. كما أنه يساعد في تقليل الجوع عن طريق خفض مستوى هرمون الجريلين - وهو هرمون يحفز الشهية.
تُجرى العملية تحت تأثير التخدير العام وتستغرق عادةً حوالي ساعتين. سيبقى المرضى عادة في المستشفى لمدة ليلة أو ليلتين بعد الجراحة للمراقبة والتعافي. بعد الخروج من المستشفى، قد يحتاج المرضى إلى اتباع نظام غذائي صارم لعدة أسابيع أو أشهر قبل العودة إلى نظامهم الغذائي المعتاد.
بشكل عام، تعد جراحة المجازة بالمنظار علاجًا فعالًا للسمنة الشديدة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير مع الحد الأدنى من مخاطر حدوث مضاعفات. يجب على المرضى مناقشة جميع مخاطر وفوائد الإجراء مع طبيبهم قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ذلك مناسبًا لهم.
الميزة الرئيسية لـ عملية تحويل المسار هي أنها أقل توغلاً من الجراحة المفتوحة ولديها وقت شفاء أقصر. وهذا يعني أنه يمكن للمرضى العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في وقت أقرب بعد إجراء المجازة التنظيرية. بالإضافة إلى ذلك، يقلل تنظير البطن من التندب ويوفر رؤية أفضل للهياكل الداخلية.
تشمل المخاطر المرتبطة بجراحة المجازة التنظيرية العدوى والنزيف وانسداد الأمعاء. تشمل المضاعفات المحتملة الأخرى الألم والغثيان والقيء وتسرب الغاز من موقع الشق. ومع ذلك، فإن هذه المخاطر صغيرة عند مقارنتها بالجراحة المفتوحة.