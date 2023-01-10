

هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجل



جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق



من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان



ليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث



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غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027







غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027







غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027







غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027







​ هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجلجئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواقمن غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسانليكم بعض الصور عن موديلات الاثاثزورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar كما يمكنكم زيارة موقعنا : http://www.elngar.com غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027غرف نوم مودرن |اكبر مجموعة صور غرف ركنات مميزة النجار ديزاين 2026|2027

أشكال ركنات



تختلف اشكال ركنات من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما

يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك



ألوان ركنات



من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب للانتريه سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك

وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار



أنواع ركنات



تختلف انواع ركنات من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض

يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك

يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث



الخشب المستخدم



تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة ركنات المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض

يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو

ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن



القماش المستخدم



تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في ركنات سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر

يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب

مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة









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