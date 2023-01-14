دورة تدريبية : طرق جمع العينات الغذائية المختلفة

امال مطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
طرق جمع العينات الغذائية المختلفة
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / أمال مطر
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553459835
البريد الإلكتروني : amaal@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال سلامة الغذاء
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال سلامة الغذاء «
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سلامة الغذاء في المستشفيات
نظم إدارة سلامة الغذاء التوثيق والتطبيق والمراجعة الأيزو 22000- 2005
الغذاء الصحى الآمن FOOD SAFETY
المواصفة القياسية 22000 لإدارة سلامة الغذاء
مخاطر تلوث منتجات الحليب والألبان
أساسيات سلامة الأغذية
البرنامج العام لسلامة الغذاء
ادارة جودة الغذاء
مقدمة عن برنامج الهاسب
ميكروبيولوجي الأغذية والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية
مخاطر التسمم بالاستخدام المتكرر للزيوت النباتية
قواعـد سلامة الغـذاء من السوق الى الطاولة
نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000)
دليل سمة الغذاء في ظل جائحة فيروس كورونا كوفید-19
الإرشادات والتوجیھات المساعدة لوضع وتنفيذ برامج سلامة الغذاء
مهارات شراء وتصنيف الأغذية
تطبيق الهاسب في المنشأ ت الغذائية
سلامة الأغذية ونظام الھاسب (HACCP)
ادارة حوادث التسمم الغذائي
تقييم المخاطر في المنشأة الغذائية
الصناعات الغذائية وتأثيرها على سلامة المنتجات الغذائية
تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في سلامة الغذاء (HACCP)
المواصفة القياسية 9001 لنظام ادارة الجودة
الأساليب المتقدمة في التفتيش الصحي
تحضيري لشهادة Servsafe الأمريكية لسلامة الغذاء (للموظفين)
تحضيري لشهادة Servsafe الأمريكية لسلامة الغذاء (للمدراء)
تأمين غذاء سليم للطلبة في المدارس
توصيل ونشر المعلومات الخاصة بسلامة الأغذية
المفاهيم الأساسية لتطبيق نظم إدارة سلامة الغذاء
طرق جمع العينات الغذائية المختلفة
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» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
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الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
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» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
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دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
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يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
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ملحوظة : ㋡
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↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
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☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
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لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
أمال مطر
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553459835
Email : amaal@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح