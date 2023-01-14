دورة تدريبية : مخاطر رأس المال

امال مطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
مخاطر رأس المال
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / أمال مطر
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553459835
البريد الإلكتروني : amaal@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال المحاسبة والإدارة المالية
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والإدارة المالية «
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المحاسبة المالية المتقدمة وتقييم وتحليل الأداء المالي
محاسب التكاليف المحترف - PCA
إعداد التسويات ، القوائم والتقارير المالية وإقفال الحسابات
بناء وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالمنشات
الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي
آليات الرقابة الحديثة وتقييم الأداء
التقنيات الحديثة للتخطيـط والمحاسبة والرقابـة على المخـازن والمشتريـات
الآليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي
إعداد وتحليل وصياغة التقارير المالية
الميزانية العامة والتحليل المالي للميزانيات وإعداد التقارير الختامية
الإتجاهات الحديثة لرفع كفاءة أداء المحاسب والمراقب المالي
المحاسبة والضبط المالي وفق معايير التقارير الدولية
مهارات إعداد الخطط المالية والمستقبلية وقياس الأداء المالي
التسويقات الجردية والأخطاء المحاسبية ومعالجتها
إعداد الموازنات الشاملة والمرنة وتحليل الإنحرفات
التدقيق ومراجعة المدفوعات المالية
تخطيط وإدارة السياسات المالية والنقدية
الأساليب الحديثة للرقابة الداخلية وإعداد التقارير الرقابية
مهارات التخطيط المالي وإعداد الموازنة
تكنولوجيا الإدارة المالية والتخطيط المالي الإستراتيجي
الإتجاهات الحديثة لأعمال الرقابة المالية في الأجهزة الحكومية
تنمية مهارات العاملين في هيئات أسواق المال ( التراخيص – التفتيش - تمويل الشركات )
التحول من الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الإحصائية
التطوير على عمليات المصارف في ظل تعديلات بازل
المدقق الداخلي المعتمد
الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة
القواعد المحاسبية الحديثة لضريبة القيمة المضافة
الأدوات الحديثة في تنظيم وإدارة عمليات التحصيل
مخاطر رأس المال
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» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
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الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
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» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
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دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
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يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
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ملحوظة : ㋡
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↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
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☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
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لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
أمال مطر
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553459835
Email : amaal@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح