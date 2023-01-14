دورة تدريبية : الغذاء الصحى الآمن FOOD SAFETY

امال مطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
الغذاء الصحى الآمن FOOD SAFETY
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / أمال مطر
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553459835
البريد الإلكتروني : amaal@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال سلامة الغذاء
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
──────────────────────────
» البرامج التدريبية في مجال سلامة الغذاء «
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
طرق جمع العينات الغذائية المختلفة
توصيل ونشر المعلومات الخاصة بسلامة الأغذية
المفاهيم الأساسية لتطبيق نظم إدارة سلامة الغذاء
المواصفة القياسية 22000 لإدارة سلامة الغذاء
قواعـد سلامة الغـذاء من السوق الى الطاولة
تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في سلامة الغذاء (HACCP)
سلامة الغذاء في المستشفيات
ميكروبيولوجي الأغذية والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية
ادارة جودة الغذاء
الصناعات الغذائية وتأثيرها على سلامة المنتجات الغذائية
تقييم المخاطر في المنشأة الغذائية
ادارة حوادث التسمم الغذائي
نظم إدارة سلامة الغذاء التوثيق والتطبيق والمراجعة الأيزو 22000- 2005
دليل سمة الغذاء في ظل جائحة فيروس كورونا كوفید-19
نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000)
المواصفة القياسية 9001 لنظام ادارة الجودة
الإرشادات والتوجیھات المساعدة لوضع وتنفيذ برامج سلامة الغذاء
سلامة الأغذية ونظام الھاسب (HACCP)
تحضيري لشهادة Servsafe الأمريكية لسلامة الغذاء (للمدراء)
أساسيات سلامة الأغذية
تحضيري لشهادة Servsafe الأمريكية لسلامة الغذاء (للموظفين)
البرنامج العام لسلامة الغذاء
تأمين غذاء سليم للطلبة في المدارس
مهارات شراء وتصنيف الأغذية
مقدمة عن برنامج الهاسب
مخاطر التسمم بالاستخدام المتكرر للزيوت النباتية
تطبيق الهاسب في المنشأ ت الغذائية
مخاطر تلوث منتجات الحليب والألبان
الأساليب المتقدمة في التفتيش الصحي
الغذاء الصحى الآمن FOOD SAFETY
──────────────────────────
» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
──────────────────────────
» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
──────────────────────────
يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
──────────────────────────
ملحوظة : ㋡
。。。。
↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
──────────────────────────
☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
。。。。。。。。
لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
──────────────────────────
لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
أمال مطر
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553459835
Email : amaal@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
──────────────────────────
تابعونا على السوشيال ميديا :
Facebook | Twitter | Linkedin | Instagram
نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح