دورة تدريبية : المهارات المتقدمة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ

امال مطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 19
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
المهارات المتقدمة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / أمال مطر
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553459835
البريد الإلكتروني : amaal@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية «
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إدارة الهندسة الأمنية في تأمين وحماية المنشآت الحيوية
الأمن الصناعي والسلامة في تخزين المشتقات البترولية
إدارة أنظمة الأمن الحديثة والتعامل مع المخاطر الأمنية
مهارات إعداد الخطط الأمنية وخطط الطوارئ
هندسة الحماية من الحرائق وتكنولوجيا أنظمة المراقبة
تحليل وتقييم المخاطر وتدقيق أنظمة الامن والسلامة المهنية
كتابة التقارير الفنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية
المواد الخطرة وكيفية التعامل معها
المهارات الإستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث
المهارات المتقدمة لاخصائي السلامة والصحة المهنية
أفضل الممارسات في استخدام وتخزين ونقل المواد الكيميائية
معايير الأمن والسلامة المتقدمة وأساليبها الحديثة
أفضل ممارسات الأمن والسلامة في المختبرات الكيميائية
الإطفاء الشامل في مكافحة الحرائق
الأمن الوقائي والسلامة المهنية ومنع الخسائر
المهارات القيادية والإشرافية في الأمن الصناعي
المخاطر الفيزيائية وأساليب الوقاية في أماكن العمل
الحوادث الإشعاعية وطرق التعامل معها
الصحة والسلامة المتقدمة Advanced Health & Safety
المواصفات الدولية لإدارة البيئة وتقييم الأثر البيئي
تعزيز جودة السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل
الإدارة الأمنية الحديثة
مشرف السلامة والصحة المهنية - مستوى متقدم
الإسعاف الأولي والإنقاذ في المؤسسات الصناعية
إدارة أنظمة الأمن والسلامة
Mini MBA محترف السلامة والصحة المهنية
إعداد الخطط الأمنية والفرضيات والسيناريوهات
هندسة السلامة والحماية من المخاطر
أفضل ممارسات الإدارة الحديثة للسلامة الصناعية
المهارات المتقدمة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ
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» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
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الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
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» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
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دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
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يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
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ملحوظة : ㋡
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↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
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☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
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لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
أمال مطر
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553459835
Email : amaal@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح