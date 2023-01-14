دورة تدريبية : رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم

امال مطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 25
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / أمال مطر
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553459835
البريد الإلكتروني : amaal@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال الهندسة الكهربائية
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال الهندسة الكهربائية «
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تقنيات صيانة وتشغيل أنظمة الكهرباء
صيانة الشبكات الكهربائية وخطوط الجهد العالي
تشغیل وصیانة والكشف عن أعطال كابلات الكھرباء
التقنيات الحديثة في صيانة المولدات والمحركات الكهربائية
إمدادات الطاقة الكهربائية (الصيانة - الإختبار - التفتيش - تقييم المخاطر)
أنظمة الحماية الكهربائية ( التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي)
تكنولوجيا الشبكات والأنظمة الكهربائية الذكية
الصيانة والتشغيل لشبكات التوزيع والشبكات الكهربائية الذكية
الهندسة الكهربائية لغير المتخصصين
أنظمة التوزيع الكهربائية - الصيانة والتشغيل
هندسة الصيانة الكهروميكانيكية العامة
تصميم الأعمال الكهربائية وتطبيقاتها
تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها
تشغيل وصيانة وفحص المحولات الكهربائية
المستوى المتقدم في تشغيل وصيانة القواطع الكهربائية
تشغيل وفحص أنظمة الحماية الكهربائية
الصيانة الكهربائية والميكانيكية لمحطات التوليد
تقنيات الصیانة الكھربائیة - مستوى متقدم
التقنيات الحديثة في تركيب وتشغيل وصيانة الكابلات الكهربية
رسم المخططات الكهربائية ولوحات التحكم
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» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
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الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
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» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
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دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
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يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
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ملحوظة : ㋡
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↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
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☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
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لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
أمال مطر
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553459835
Email : amaal@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح