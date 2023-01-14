دورة : أساليب تطوير الإعلام السياحي

امال مطر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2022
- المشاركات
- 25
- النقاط
- 3
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
أساليب تطوير الإعلام السياحي
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / أمال مطر
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201553459835
البريد الإلكتروني : amaal@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال التنشيط السياحي وإدارة الفنادق «
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إدارة حملات الإعلام السياحي
إعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين الإقتصاد
تأثيرات السياحة على وقع القطاعات المتنوعة في المنطقة السياحية
إدارة المخاطر والسلامة للعاملين بالفنادق
الاقتصاد السياحي وخصائصه
سبل التنمية السياحية وتقدمها
إدارة مطاعم الخدمة السريعة
إدارة الفنادق والتسويق السياحي فيها
السياحة والسفر والفنادق
الأمن الفندقي والسلامة والنظم واللوائح الفندقية
إدارة المخاطر والأزمات السياحية
إدارة الفنادق والإستراحات وخدمات الإعاشة في المؤسسات الصناعية
إدارة الجودة في صناعة الضيافة
الضيافة وإدارة الفنادق
الاستثمار السياحي
إدارة الخدمات الفندقية
تطوير إدارة الأغذية والمشروبات في الفنادق
إدارة الموارد البشرية في الفنادق والمطاعم السياحية
مكاتب السياحة والفنادق
الاستراتيجيات العالمية في التسويق السياحي والفندقي
إدارة الأعمال السياحية
إدارة المكاتب الأمامية في الفنادق
أساسيات التسويق الفندقي وتنمية المبيعات الفندقية
أساليب تطوير الإعلام السياحي
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» كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية «
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الإدارة والقيادة وتطوير الذات | المحاسبة والإدارة المالية | البنوك والقطاع المالي
القانون وإدارة العقود | الهندسة الكهربائية | الهندسة الفنية والصيانة
سلامة الغذاء | الخدمات الصحية والطبية | الموارد البشرية
قطاع التأمين | التسويق والمبيعات وخدمة العملاء | إدارة المشاريع
هندسة البترول والنفط | العلاقات العامة والإعلام | المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية
الجودة الشاملة والإنتاج | الأمن والسلامة والصحة المهنية | السكرتاريا وإدارة المكاتب
التنشيط السياحي وإدارة الفنادق
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» نقوم بتنفيذ البرامج التدريبية في معظم عواصم ومدن العالم ومنها «
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دورات تدريبية تعقد في القاهرة | دورات تدريبية تعقد في دبي
دورات تدريبية تعقد في اسطنبول | دورات تدريبية تعقد في جـدة
دورات تدريبية تعقد في شرم الشيخ | دورات تدريبية تعقد في الرياض
دورات تدريبية تعقد في الإسكندرية | دورات تدريبية تعقد في كوالالمبور
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يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
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ملحوظة : ㋡
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↜ يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات
↜ سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين .
↜ يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى .
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☚ أسلوب تنفيذ البرنامج :
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لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة
حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية وتقديم كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب
وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر
كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه
ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج
ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
أمال مطر
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201553459835
Email : amaal@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح