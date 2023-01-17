دورة : استخدام الذكاء الاصطناعي في شركات التأمين لتحقيق ميزة تنافسية

فاطمة كريم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جانفي 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
استخدام الذكاء الاصطناعي في شركات التأمين لتحقيق ميزة تنافسية
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / فاطمة كريم
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201020877915
البريد الإلكتروني : fatma@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال قطاع التأمين
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال قطاع التأمين «
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الجوانب الفنية لتأمين الحريق والأخطار الإضافية
تسوية الخسائر (البحري - الحريق)
إدارة وتسوية المطالبات غير المتعلقة بالسيارات
التسويق الإلكتروني بشركات التأمين (التأمين الرقمي)
مبادئ التأمين وإدارة الخطر
التأمين الطبي
التأمين الهندسي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب
الجوانب الفنية للتأمين البحري
التأمين على الحياة (التكافل الإجتماعي)
تأمين الحريق والأخطار الإضافية
إدارة وتسوية المطالبات
التحليل الإحصائي للبيانات المالية لأغراض اتخاذ القرارات باستخدام برنامج اكسل في شركات التأمين
اساسيات التأمين
إعادة التأمين علمياً وعملياً ومحاسبياً
تحليل وإبرام عقود التأمين الطبي والحياة (التكافلي)
التأمين الصحي الفردي والجماعي
التأمين ضد المخاطر الإلكترونية (المخاطر السيبرانية)
التأمينات الإجتماعية
إدارة وتسوية مطالبات التأمينات العامة (الحريق والبحري والهندسي وتوقف العمل والحوادث المتنوعة)
التأمين علي الحياة ( الممارسة الإسلامية )
إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية لشركات التأمين وإعادة التأمين
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
فاطمة كريم
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201020877915
Email : fatma@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح