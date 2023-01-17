دورة : بناء وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالمنشات

فاطمة كريم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جانفي 2023
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
بناء وتطوير نظم الرقابة الداخلية بالمنشات
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / فاطمة كريم
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201020877915
البريد الإلكتروني : fatma@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال المحاسبة والإدارة المالية
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والإدارة المالية «
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أساليب إعداد الموازنة الموجهه بالنتائج والتخطيط الإستراتيجي
تخطيط وإدارة السياسات المالية والنقدية
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الإحصائية
استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات المحاسبية
الإتجاهات الحديثة لأعمال الرقابة المالية في الأجهزة الحكومية
المحاسب المبتكر Creative Accountant
إعداد التسويات ، القوائم والتقارير المالية وإقفال الحسابات
النواحي المالية في إدارات شئون الموظفين ( رواتب ومزايا الموظفين )
التسويقات الجردية والأخطاء المحاسبية ومعالجتها
الأدوات الحديثة في تنظيم وإدارة عمليات التحصيل
إدارة العمليات المالية والتخطيط المالي المتقدم
الإيرادات والمتحصلات النقدية والخزنية
الآليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي
القيود المحاسبية للعمليات والتدقيق المحاسبي
نظم المحاسبة عن الجوانب المالية لشؤون الموظفين والموارد البشرية ( تخطيط وقياس ورقابة الاجور والمرتبات
التقنيات الحديثة للتخطيـط والمحاسبة والرقابـة على المخـازن والمشتريـات
إستراتيجيات الإدارة المالية المتقدمة وأنظمة التدقيق المالي
الأساليب الحديثة في التخطيط المالي وإعداد الموازنات
محاسب التكاليف المحترف - PCA
المعايير الحديثة في المراجعة الداخلية والفحص التحليلي للحسابات
الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة
معايير المحاسبة الدولية - IAS ومعايير التقارير المالية الدولية - IFRS وفق آخر التعديلات الحديثة
التحليل المالي وقوائم التدفقات النقدية
تطوير الأداء المهني للمحاسبين والمدققين وفق المعايير الدولية
إعداد وتحليل وصياغة التقارير المالية
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
فاطمة كريم
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201020877915
Email : fatma@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح