دورة : إدارة السلامة والصحة المهنية وفق أعلى معايير الجودة

فاطمة كريم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جانفي 2023
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
إدارة السلامة والصحة المهنية وفق أعلى معايير الجودة
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / فاطمة كريم
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201020877915
البريد الإلكتروني : fatma@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية «
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معايير الأمن والسلامة المتقدمة وأساليبها الحديثة
إدارة أنظمة الأمن الحديثة والتعامل مع المخاطر الأمنية
المهارات القيادية والإشرافية في الأمن الصناعي
تحليل وتقييم المخاطر وتدقيق أنظمة الامن والسلامة المهنية
هندسة السلامة والحماية من المخاطر
معايير وأفضل ممارسات إدارة السلامة الوقائية
المواد الخطرة وكيفية التعامل معها
أمن المنشآت الحيوية
أفضل ممارسات الأمن والسلامة في المختبرات الكيميائية
الكفاءة والفاعلية في إدارة عمليات الأمن الصناعي
أفضل ممارسات الإدارة الحديثة للسلامة الصناعية
مشرف السلامة والصحة المهنية - مستوى متقدم
المهارات المتقدمة لاخصائي السلامة والصحة المهنية
الإدارة الأمنية الحديثة
تقنيات وممارسات منع الخسائر في الأمن الصناعي
الإطفاء الشامل في مكافحة الحرائق
الحوادث الإشعاعية وطرق التعامل معها
السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت
أحدث ممارسات السلامة والتعامل الآمن مع الحرائق
المهارات المتقدمة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ
إعداد الخطط الأمنية والفرضيات والسيناريوهات
المخاطر الفيزيائية وأساليب الوقاية في أماكن العمل
الأمن الصناعي والسلامة في تخزين المشتقات البترولية
إدارة المخاطر والأزمات الأمنية - مستوى متقدم
هندسة الحماية من الحرائق وتكنولوجيا أنظمة المراقبة
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
فاطمة كريم
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201020877915
Email : fatma@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح