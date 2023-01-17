دورة : مهارات جذب الرعاة

فاطمة كريم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جانفي 2023
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
نتشرف نحن مركـز بنــاء الدولي للتـدريب ( BenaaITC )
بدعوتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي
مهارات جذب الرعاة
يمكنكم من خلال هذا الرابط التسجيل وحجز مقعدكم وبناءاً عليه سيتم التواصل معكم وإرسال العرض المالي والفني الخاص بالبرنامج التدريبي المطلوب
أو يمكنكم التواصل معنا مباشرة ...
أ / فاطمة كريم
جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201020877915
البريد الإلكتروني : fatma@benaaitc.com
الموقع الرسمي : مركـز بنــاء الدولي للتـدريب
كما يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة متميزة من أفضل البرامج التدريبية فى مجال الإدارة والقيادة وتطوير الذات
( والتي يتم تنفيذها على أيدي نخبة من أفضل الأساتذة والمتخصصين في مجال التدريب )
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» البرامج التدريبية في مجال الإدارة والقيادة وتطوير الذات «
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التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات
القيادة المؤسسية
الولاء المؤسسي وأساليب التحفيز والتأثير في المرؤوسين
القيادة المؤثرة
قيادة وإدارة التغيير
تعزيز مفهموم التمكين في مكان العمل لتحقيق أثر أكبر
تنمية مهارات الإتصالات الإدارية بما يحقق الأداء الإداري المتميز
الإبتكار فى إدارة عمليات الأعمال وصياغة الخطط الذكية
تشكيل المستقبل ، أدوات لتطوير الاستشراف الاستراتيجي
تدريب وإعداد المدربين - TOT
الإبداع في حل المشاكل وإتخاذ القرارات
تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير الإبداعي
الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما
قائد الفريق المعتمد
التحدي القيادي
الأداء الإبداعى فى إستراتيجية التعامل وخدمة العملاء
إدارة الأداء, تحديد الأهداف وإجراء التقييم
المدير المحترف المعتمد
إدارة الذات وقيادة الآخرين
مهارات التوجيه للأداء المتميز
قيادة وإدارة الإبتكار الريادي والتحول المؤسسي
التحكم فى الضغوط والوقت وترتيب الأولويات
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لحجز مقعدكم والإستفادة بالعروض والخصومات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية :
فاطمة كريم
Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 00201020877915
Email : fatma@benaaitc.com
Website : www.benaaitc.com
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نحتاج التحفيز لكي نبدأ السباق .. بينما نحتاج التدريب لكي ننهيه بنجاح