رقية قاصي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 جانفي 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- قطر
- الجنس
- أنثى
إذا كنت تبحث عن 7 مقاعد جديدة للعائلة أو شيء يمكنه نقل الأشياء من حولك ، فلا يمكنك اختيار أفضل من تويوتا راش 2024
يقدم الكثير من صانعي السيارات في السوق الآن 7 مقاعد من العلامات التجارية اليابانية الشهيرة إلى الماركات الأوروبية الأكثر فخامة. يعتمد الاختيار على ما إذا كنت ترغب في إنفاق الملايين من أجل طراز أكثر فخامة أو تبحث عن شيء أسهل في الجيب.
إذا كنت تبحث عن الأخير ، فسننظر اليوم إلى أحد أحدث منافسي تويوتا في السوق: راش. على وجه التحديد ، سوف نتحقق من الإصدار 1.5 جي ، وهو الطراز الأفضل من بين سيارات تويوتا موتور الفلبين لسيارة راش محليًا.
من الناحية الفنية ، هذا تويوتا راش 2024 ؛ حتى أنه يقول ذلك في الأوراق. ومع ذلك ، فإن طراز 2019 سيكون هو نفسه ؛ لن يقوموا بإجراء عملية تجميل أو تحديث رئيسي في أي وقت قريب.
يجب أن أعترف ، لقد واجهت صعوبة في كتابة مراجعتي حول Toyota Rush لأنه لا يوجد الكثير لأقوله عن سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الشهيرة من Toyota. إنها عودة إلى سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأساسية ذات السبعة مقاعد ، وهي رائعة للقيادة اليومية في مترو مانيلا المليء بالمرور.
الآن قبل أن تبدأ في عمل مذراة ، أنا لا أقول أن السيارة مملة. ما أقوله هو أنه من شأنه أن يصنع سيارة يومية جيدة في المدينة خاصة إذا كنت بحاجة إلى مقاعد أو سعة تخزين إضافية. أعني أنها تبدو تويوتا راش 2024 سيارة جيدة ، بها مساحة كبيرة ، بها مكيف هواء بارد ، والقيادة بخير ؛ هذا حقًا كل ما تحتاجه لسائق يومي
يقدم الكثير من صانعي السيارات في السوق الآن 7 مقاعد من العلامات التجارية اليابانية الشهيرة إلى الماركات الأوروبية الأكثر فخامة. يعتمد الاختيار على ما إذا كنت ترغب في إنفاق الملايين من أجل طراز أكثر فخامة أو تبحث عن شيء أسهل في الجيب.
إذا كنت تبحث عن الأخير ، فسننظر اليوم إلى أحد أحدث منافسي تويوتا في السوق: راش. على وجه التحديد ، سوف نتحقق من الإصدار 1.5 جي ، وهو الطراز الأفضل من بين سيارات تويوتا موتور الفلبين لسيارة راش محليًا.
من الناحية الفنية ، هذا تويوتا راش 2024 ؛ حتى أنه يقول ذلك في الأوراق. ومع ذلك ، فإن طراز 2019 سيكون هو نفسه ؛ لن يقوموا بإجراء عملية تجميل أو تحديث رئيسي في أي وقت قريب.
يجب أن أعترف ، لقد واجهت صعوبة في كتابة مراجعتي حول Toyota Rush لأنه لا يوجد الكثير لأقوله عن سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الشهيرة من Toyota. إنها عودة إلى سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأساسية ذات السبعة مقاعد ، وهي رائعة للقيادة اليومية في مترو مانيلا المليء بالمرور.
الآن قبل أن تبدأ في عمل مذراة ، أنا لا أقول أن السيارة مملة. ما أقوله هو أنه من شأنه أن يصنع سيارة يومية جيدة في المدينة خاصة إذا كنت بحاجة إلى مقاعد أو سعة تخزين إضافية. أعني أنها تبدو تويوتا راش 2024 سيارة جيدة ، بها مساحة كبيرة ، بها مكيف هواء بارد ، والقيادة بخير ؛ هذا حقًا كل ما تحتاجه لسائق يومي