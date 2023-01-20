رقية قاصي
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تويوتا راش 2024 حيث تجمع بين التصميم الأنيق والمظهر الرياضي القوي. يبدو أن Rush تقترض إشارات التصميم من سيارات تويوتا الأخرى ، ولا سيما Fortuner. يمكن رؤية هذا التشابه في التصميم بشكل أكثر وضوحًا في المقدمة من خلال شبكة Rush العريضة وتصميم المصباح المستدق. في الواقع ، يمكنك القول أنها تبدو وكأنها فورتشنر مصغرة.
من بين السمات المفضلة لدي في المظهر الخارجي لـ تويوتا راش 2024 أنها تأتي بشكل قياسي مع مصابيح أمامية LED بدلاً من مصابيح الهالوجين القياسية ؛ ترقية كبيرة للقيادة ليلاً ، على الرغم من أن درجة حرارة اللون الأبيض تجعل الضوء يرتد على طريق ممطر. تعتبر أبواب الدخول بدون مفتاح والمفاتيح الذكية أيضًا من الميزات الأنيقة لأولئك الذين هم كسالى للغاية بحيث لا يمكنهم سحب المفتاح والضغط على الزر.
عند الانتقال إلى الداخل ، تكون مقصورة تويوتا راش 2024 فسيحة جدًا بالنسبة لحجمها. الركاب لديهم الكثير من الإرتفاع حتى بالنسبة لأولئك الذين يجلسون في الصف الثالث ، ولكن مساحة الأرجل ليست كذلك. المقاعد ناعمة ومريحة. لا ينتج عنها الكثير من التعب إذا كنت تجلس هناك لساعات في كل مرة. يعمل زر التشغيل بالدفع على تسهيل القيادة ، كما أنه يكون مفيدًا عندما تصادف أنك تحمل الكثير من الأشياء. لم تكن أدوات التحكم في تكييف الهواء الرقمية معقدة ويمكنني ضبط درجات الحرارة بسهولة خاصة عندما بدأ الجو باردًا جدًا في مقصورة تويوتا راش 2024 . يعد نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مع Bluetooth أمرًا رائعًا أيضًا ؛ يسمح لك بتشغيل نغماتك المفضلة أثناء التنقل.
من بين السمات المفضلة لدي في المظهر الخارجي لـ تويوتا راش 2024 أنها تأتي بشكل قياسي مع مصابيح أمامية LED بدلاً من مصابيح الهالوجين القياسية ؛ ترقية كبيرة للقيادة ليلاً ، على الرغم من أن درجة حرارة اللون الأبيض تجعل الضوء يرتد على طريق ممطر. تعتبر أبواب الدخول بدون مفتاح والمفاتيح الذكية أيضًا من الميزات الأنيقة لأولئك الذين هم كسالى للغاية بحيث لا يمكنهم سحب المفتاح والضغط على الزر.
عند الانتقال إلى الداخل ، تكون مقصورة تويوتا راش 2024 فسيحة جدًا بالنسبة لحجمها. الركاب لديهم الكثير من الإرتفاع حتى بالنسبة لأولئك الذين يجلسون في الصف الثالث ، ولكن مساحة الأرجل ليست كذلك. المقاعد ناعمة ومريحة. لا ينتج عنها الكثير من التعب إذا كنت تجلس هناك لساعات في كل مرة. يعمل زر التشغيل بالدفع على تسهيل القيادة ، كما أنه يكون مفيدًا عندما تصادف أنك تحمل الكثير من الأشياء. لم تكن أدوات التحكم في تكييف الهواء الرقمية معقدة ويمكنني ضبط درجات الحرارة بسهولة خاصة عندما بدأ الجو باردًا جدًا في مقصورة تويوتا راش 2024 . يعد نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مع Bluetooth أمرًا رائعًا أيضًا ؛ يسمح لك بتشغيل نغماتك المفضلة أثناء التنقل.