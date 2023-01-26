تحديد و إختيار جنس الجنين

دارين السكندالي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 ماي 2022
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- إيطاليا
- الجنس
- أنثى
تُمكِّنُ التكنولوجيا الموجودة اليوم من إختيار جنس الجنين قبل الحمل بواسطة التشخيص الوراثي قبل الزرع (DPG). تُساعد تقنية DPG الأطباء على تحديد جنس الجنين بدقة تصل إلى 99-100%.
تحديد جنس الجنين بإستخدام تقنية DPG
في اليوم 3 أو 5 من الإخصاب، يتم أخذ عينة من خلايا البويضات الملقحة لإختبارها في المخبر الجيني. بعد التعرف على جنس كل بويضة، يقوم الطبيب بغرس الأجنة من الجنس المطلوب فقط في رحم المرأة.
إختيار جنس الجنين بإستخدام تقنية فرز الحيوانات المنوية (Sperm sorting)
تُوجد طريقة أخرى لإختيار جنس الجنين لكنها أقل دقة من الأولى. بإستخدام جهاز قياس التدفق الخلوي، يتم فصل الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغي X عن الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغي Y. بعد الفرز، يتم إستعمال العينة المطلوبة من الحيوانات المنوية في عمليات الإخصاب.
بالنسبة لبقية الطرق المتداولة بين الناس (مثل: الغذاء، توقيت الجماع، الوسط الحامضي والقاعدي،..) فهي ليست دقيقة ونتائجها غير مشجعة.
تحديد جنس الجنين بإستخدام تقنية DPG
في اليوم 3 أو 5 من الإخصاب، يتم أخذ عينة من خلايا البويضات الملقحة لإختبارها في المخبر الجيني. بعد التعرف على جنس كل بويضة، يقوم الطبيب بغرس الأجنة من الجنس المطلوب فقط في رحم المرأة.
إختيار جنس الجنين بإستخدام تقنية فرز الحيوانات المنوية (Sperm sorting)
تُوجد طريقة أخرى لإختيار جنس الجنين لكنها أقل دقة من الأولى. بإستخدام جهاز قياس التدفق الخلوي، يتم فصل الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغي X عن الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغي Y. بعد الفرز، يتم إستعمال العينة المطلوبة من الحيوانات المنوية في عمليات الإخصاب.
بالنسبة لبقية الطرق المتداولة بين الناس (مثل: الغذاء، توقيت الجماع، الوسط الحامضي والقاعدي،..) فهي ليست دقيقة ونتائجها غير مشجعة.