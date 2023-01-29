كيف تكتب أطروحة: توصيات قيّمة

Omnyah
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كيف تكتب أطروحة خطوة بخطوة وفصل تلو الآخر
ثماني خطوات لكتابة أطروحة هي الطريق من الصفر المطلق في رأس المرء إلى ورقة المستوى الأعلى. ما هم؟
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: فرِّق بين الرسالة والأطروحة من أفضل موقع يسوي لك بحوث
الخطوة 1. ماذا سأفعل؟
الخطوة الأولى هي فهم المهمة. لا يعني ذلك العثور على تعريف لكلمة "أطروحة" وكتابة حوالي 100 صفحة عن لا شيء. يعني البحث ومراجعة العينات للحصول على فكرة عما يتوقع مدرسك الحصول عليه. تدور كتابة الأطروحة حول طرح الأسئلة والإجابة عليها. ستكون دراسة أطروحتك أكثر شمولاً ونوعية إذا كانت أسئلتك أكثر تركيزًا. بشكل عام ، ترد على الاستفسار التالي:
الخطوة 2. ماذا أكتب عنه؟
لقد ناقشنا هذه الخطوة بالفعل ، ولكن هناك نصيحة أساسية واحدة لإضافتها. عند اختيار موضوع لكتابة الأطروحة ، ينبغي للمرء أن يركز على المشكلات والنظريات والحجج والأسئلة التي تقلق الناس اليوم وهي فريدة من نوعها. يجب ألا تكون غامضة على أي حال. يجب أن يحصل المدرسون على صورة لما سيقدمه طلابهم في أطروحتهم بعد قراءة العنوان. لذلك ، يجب أن يكون الموضوع واضحًا ، وأصليًا ، وهادفًا ، وما هو أساسي ، يجب أن يعجب الباحث. نادراً ما تكون أطروحة طالب غير متحمس من الدرجة الأولى لأن الكاتب يفتقر إلى الإلهام لبدء وتطوير وإنهاء الرسالة بشكل مناسب.
الخطوة الثالثة. كتابة اقتراح بحث
أحيانًا يتمكن المرء من إيجاد فكرة رائعة ، لكن الأستاذ يرفضها. لماذا ا؟ المسألة في اقتراح بحث بدائي. وظيفتها هي جعل الأستاذ يعتقد أن موضوع الرسالة هذا يستحق الاهتمام. يجب أن يقنع الاقتراح القارئ بأن الأطروحة ستكون فريدة من نوعها ومدروسة جيدًا ومخطط لها جيدًا. لذا ، فأنت تثبت أنك قرأت ما يكفي من الأدبيات التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم مشكلتك وحلها بشكل منطقي وضمن الأطر الزمنية المحددة.
لا ينبغي للمرء أن يقرأ جميع المصادر الموجودة حول المشكلة أو النظرية ، ولكن يجب على المرء أن يعرف مكان العثور عليها ليبين للجنة أنه يمكن للمرء أن يدير أطروحة مستقبلية.
الخطوة 4. كتابة مقدمة ملفتة للنظر الفصل
هناك عدة فصول في الرسالة ، لكن البداية من أهم الأقسام. يعكس نوايا وأهداف الباحث. إذا لم يكن الأمر جذابًا بدرجة كافية ، فسيقرأ الأساتذة بقية الورقة دون اهتمام. لماذا أطروحتك مهمة؟ يجب أن يقدم هذا الفصل الجواب.
الخطوة 5. مراجعة الأدبيات والبحث المستقل
قبل أن تقرر اكتشاف أو ابتكار شيء ما ، تأكد من عدم اختراعه من قبل. لذلك ، تحتاج إلى قراءة المصادر التي وجدتها عند إعداد اقتراح البحث الخاص بك وأكثر من ذلك لجعل أطروحة مفيدة ومدعومة بالمعلومات. بعد ذلك ، من الضروري تطوير فرضية تمثل افتراضًا معينًا حول النتائج المتوقعة. ستدعمها أو تدحضها بعد قراءة الأدب وكتابة تحليلها.
من الأفضل التمسك ببعض نهج البحث. يمكن أن يكون مسحًا أو مقابلة أو تجارب معملية أو أكثر. بعد ذلك ، سيتعين عليك تنظيم كل شيء اكتشفته. يجب أن تكون مستعدًا لشرح ما تعلمته لأن العرض الجاف للحقائق لن يفيدك.
الخطوة 6. لخص
هنا ، يجب أن تسلط الضوء على نتائجك الرئيسية وأن تخبر من يمكنه الاستفادة من بحثك. يعد الملخص فصلًا مهمًا لأنه يضع نقطة توقف كاملة. إذا لم يكن الأمر مثيرًا للإعجاب ، فأنت محكوم عليك بالفشل. لذلك ، ابذل قصارى جهدك لاختيار أفضل الكلمات والمعلومات المذهلة لهذا القسم.
الخطوة 7. تحقق واقرأ بصوت عالٍ
الكتابة صعبة ، لكن التحرير ليس بسيطًا أيضًا. يمكن للمرء أن يكتب 300 صفحة لعدة أشهر ، ولكن كقاعدة عامة ، يبحث الباحث عن الأخطاء قبل أيام قليلة من الموعد النهائي. ومع ذلك ، من المستحيل حذف هذه الخطوة لأن النص المليء بالأخطاء يشير إلى جهل الطالب ومهاراته اللغوية الضعيفة لكتابة أطروحة.
الخطوة 8. مدقق الانتحال
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لم يستخدم جميع المتعلمين والمعلمين الإنترنت السريع للحصول على المعلومات. كان الطلاب محظوظين لأنه كان من الصعب العثور على مدرس قرأ جميع الكتب الموجودة. وبالتالي ، يمكن للمتعلمين الغش وتقليد مزايا شخص ما. اليوم الوضع مختلف. أولاً ، يمكن للمدرس البحث عن المعلومات عبر الإنترنت
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ثماني خطوات لكتابة أطروحة هي الطريق من الصفر المطلق في رأس المرء إلى ورقة المستوى الأعلى. ما هم؟
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: فرِّق بين الرسالة والأطروحة من أفضل موقع يسوي لك بحوث
الخطوة 1. ماذا سأفعل؟
الخطوة الأولى هي فهم المهمة. لا يعني ذلك العثور على تعريف لكلمة "أطروحة" وكتابة حوالي 100 صفحة عن لا شيء. يعني البحث ومراجعة العينات للحصول على فكرة عما يتوقع مدرسك الحصول عليه. تدور كتابة الأطروحة حول طرح الأسئلة والإجابة عليها. ستكون دراسة أطروحتك أكثر شمولاً ونوعية إذا كانت أسئلتك أكثر تركيزًا. بشكل عام ، ترد على الاستفسار التالي:
- ما هو موضوع بحثي لرسالتي؟
- هل قال باحثون آخرون شيئًا عن ذلك؟ ماذا بالضبط؟ هل كانت دقيقة؟
- ما الذي يمكنني المساهمة فيه لجعل رسالتي مهمة وفريدة من نوعها؟
- ما هي الطرق التي يجب أن أستخدمها لجمع المعلومات المطلوبة لكتابتي؟
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: تطوير نماذج سؤال البحث العلمي – دليل 2023بعبارة أخرى ، الرسالة ليست انعكاسًا لأفكارك. إنه تحليل عميق للبحوث الحالية والمزيد من التحقيق الذي ينتج عنه نتائج مفاجئة أو اكتشافات أو ابتكارات ذات قيمة اليوم. إذا كتب شخص ما عن الأدب الكلاسيكي ، فسيكون من الضروري البحث في الأرشيفات أو ابتكار شيء لإقناع اللجنة لأنه من الصعب قول شيء جديد عن شكسبير أو ريمارك دون بحث وتحليل شاملين.
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: دليل كتابة نتائج البحث وتوصياته | ماستر للخدمات الطلابية
الخطوة 2. ماذا أكتب عنه؟
لقد ناقشنا هذه الخطوة بالفعل ، ولكن هناك نصيحة أساسية واحدة لإضافتها. عند اختيار موضوع لكتابة الأطروحة ، ينبغي للمرء أن يركز على المشكلات والنظريات والحجج والأسئلة التي تقلق الناس اليوم وهي فريدة من نوعها. يجب ألا تكون غامضة على أي حال. يجب أن يحصل المدرسون على صورة لما سيقدمه طلابهم في أطروحتهم بعد قراءة العنوان. لذلك ، يجب أن يكون الموضوع واضحًا ، وأصليًا ، وهادفًا ، وما هو أساسي ، يجب أن يعجب الباحث. نادراً ما تكون أطروحة طالب غير متحمس من الدرجة الأولى لأن الكاتب يفتقر إلى الإلهام لبدء وتطوير وإنهاء الرسالة بشكل مناسب.
الخطوة الثالثة. كتابة اقتراح بحث
أحيانًا يتمكن المرء من إيجاد فكرة رائعة ، لكن الأستاذ يرفضها. لماذا ا؟ المسألة في اقتراح بحث بدائي. وظيفتها هي جعل الأستاذ يعتقد أن موضوع الرسالة هذا يستحق الاهتمام. يجب أن يقنع الاقتراح القارئ بأن الأطروحة ستكون فريدة من نوعها ومدروسة جيدًا ومخطط لها جيدًا. لذا ، فأنت تثبت أنك قرأت ما يكفي من الأدبيات التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم مشكلتك وحلها بشكل منطقي وضمن الأطر الزمنية المحددة.
لا ينبغي للمرء أن يقرأ جميع المصادر الموجودة حول المشكلة أو النظرية ، ولكن يجب على المرء أن يعرف مكان العثور عليها ليبين للجنة أنه يمكن للمرء أن يدير أطروحة مستقبلية.
الخطوة 4. كتابة مقدمة ملفتة للنظر الفصل
هناك عدة فصول في الرسالة ، لكن البداية من أهم الأقسام. يعكس نوايا وأهداف الباحث. إذا لم يكن الأمر جذابًا بدرجة كافية ، فسيقرأ الأساتذة بقية الورقة دون اهتمام. لماذا أطروحتك مهمة؟ يجب أن يقدم هذا الفصل الجواب.
الخطوة 5. مراجعة الأدبيات والبحث المستقل
قبل أن تقرر اكتشاف أو ابتكار شيء ما ، تأكد من عدم اختراعه من قبل. لذلك ، تحتاج إلى قراءة المصادر التي وجدتها عند إعداد اقتراح البحث الخاص بك وأكثر من ذلك لجعل أطروحة مفيدة ومدعومة بالمعلومات. بعد ذلك ، من الضروري تطوير فرضية تمثل افتراضًا معينًا حول النتائج المتوقعة. ستدعمها أو تدحضها بعد قراءة الأدب وكتابة تحليلها.
من الأفضل التمسك ببعض نهج البحث. يمكن أن يكون مسحًا أو مقابلة أو تجارب معملية أو أكثر. بعد ذلك ، سيتعين عليك تنظيم كل شيء اكتشفته. يجب أن تكون مستعدًا لشرح ما تعلمته لأن العرض الجاف للحقائق لن يفيدك.
الخطوة 6. لخص
هنا ، يجب أن تسلط الضوء على نتائجك الرئيسية وأن تخبر من يمكنه الاستفادة من بحثك. يعد الملخص فصلًا مهمًا لأنه يضع نقطة توقف كاملة. إذا لم يكن الأمر مثيرًا للإعجاب ، فأنت محكوم عليك بالفشل. لذلك ، ابذل قصارى جهدك لاختيار أفضل الكلمات والمعلومات المذهلة لهذا القسم.
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: كيفية استخدام ملخص البحث الخاص بك كأداة لإنشاء فرص نشر جديدة
الخطوة 7. تحقق واقرأ بصوت عالٍ
الكتابة صعبة ، لكن التحرير ليس بسيطًا أيضًا. يمكن للمرء أن يكتب 300 صفحة لعدة أشهر ، ولكن كقاعدة عامة ، يبحث الباحث عن الأخطاء قبل أيام قليلة من الموعد النهائي. ومع ذلك ، من المستحيل حذف هذه الخطوة لأن النص المليء بالأخطاء يشير إلى جهل الطالب ومهاراته اللغوية الضعيفة لكتابة أطروحة.
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: تدقيق لغوي ونحوي (عربي/انجليزي) للكتب، المقالات، والأبحاث العلمية
الخطوة 8. مدقق الانتحال
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لم يستخدم جميع المتعلمين والمعلمين الإنترنت السريع للحصول على المعلومات. كان الطلاب محظوظين لأنه كان من الصعب العثور على مدرس قرأ جميع الكتب الموجودة. وبالتالي ، يمكن للمتعلمين الغش وتقليد مزايا شخص ما. اليوم الوضع مختلف. أولاً ، يمكن للمدرس البحث عن المعلومات عبر الإنترنت
لتصبح أقوى! تحقق من مقالة: فحص السرقة الأدبية بأفضل سعر وأعلى جودة
كيف تتواصل مع ماستر للخدمات التعليمية؟
لحسن الحظ يمكنك اتمام جميع معاملاتك عبر الإنترنت من خلال:
التحدث إلينا عبر الدردشة الحية/ نموذج طلب الخدمة.
يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي للاستفادة من الخدمة info@masterdeg.com .
وايضا يمكنك الاتصال عبر الهاتف ومراسلتنا عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201019085007.