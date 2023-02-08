وداعا للحشرات

ليلى احمددد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 فيفري 2023
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
شركة مكافحة حشرات في الشارقة المحافظة على النظافة يمكن مكافحة الحشرات بالحفاظ على نظافة المنزل باتباع الخطوات التالية: التخلص من بقايا الطعام وغسل الصحون والأواني والأكواب وأدوات المائدة بعد الاستخدام ، وختم بقايا الطعام قبل وضعها في سلة المهملات. المحافظة على نظافة جميع المقاعد والخزائن والأرضيات والتأكد من خلوها من مخلفات الطعام. تنظيف المناطق خلف: الفرن والثلاجة والأجهزة المنزلية الأخرى. نظف المرحاض جيدًا ، وتخلص من آثار البول والبراز. تأكد من إغلاق جميع خزانات الصرف الصحي والمصارف الأخرى. استخدام المواد العضوية تُعرَّف المواد العضوية بأنها مواد غير كيميائية بشكل عام ، ويشمل ذلك استخدام البخاخات الطبيعية المصنوعة منزليًا من الثوم والفلفل والبصل والصابون والملح وما إلى ذلك ، واستخدام مواد مثل ماء الشعير للتخلص من البزاقات والخشب. النمل والديدان والقوارض والحشرات المواد العضوية الأخرى فعالة إلى حد ما في مناطق صغيرة مثل الحدائق المنزلية ، حيث تكون أعداد الحشرات منخفضة نسبيًا. نادرا ما تكون مجدية أو فعالة على مساحة أكبر. المكافحة البيولوجية تعرف المكافحة البيولوجية بأنها عملية إدخال مفترسات أو طفيليات أو أمراض لمكافحة أنواع الحشرات الضارة. تم مكافحة حوالي 120 حشرة مختلفة جزئيًا أو كليًا في أجزاء مختلفة من العالم باستخدام هذه الطريقة ، بالإضافة إلى اعتماد المزارعين في العديد من المناطق على المبيدات الحشرية الميكروبية مثل: "Bacillus Thuringiensis" ، وهو فعال ضد أنواع قليلة من اليرقات . المكافحة الكيميائية هناك الآلاف من المبيدات الكيماوية المستخدمة اليوم في المنازل والمكاتب والمحلات التجارية والمزارع وغيرها من الأماكن ، لكنها خطيرة ؛ لأنها تسبب تلوث الأرض والهواء والغذاء والماء ، وأحيانًا تكون خطيرة جدًا على الأشخاص الذين يستخدمونها ، وعلى الكائنات الحية الأخرى المحيطة أيضًا ، ويجب مراعاة قراءة الملصق الموجود على المبيد الحشري ، وتجنب تلويث الطعام والشراب والأواني وغيرها.
شركة تنظيف منازل في الشارقة
شركة تنظيف منازل في الشارقة