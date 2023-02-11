للقصة مغزى

قد تبدو اللوحة منحرفة ، لكن مغزى القصة مأخوذة من سجلات تاريخية . فقد حكم على هذا الرجل الفقير "بالموت جوعا" لسرقة رغيف خبز في عهد "لويس الرابع عشر" في فرنسا ، وكانت المرأة في اللوحة هي إبنته الوحيدة و الزائر الوحيد لزنزانته بعد أن سمح لها بزيارته يومياً على ان يتم تفتيشها جيداً للتأكد من عدم حملها طعاما لأبيها.وعندما ظل الرجل على قيد الحياة بعد 4 أشهر دون فقدان الوزن ، شعرت السلطات بالحيرة وبدأت في التجسس عليها في الزنزانة . فأكتشفوا ، وهم بدهشة مطلقة ، أن المرأة كانت ترضع والدها على أكمل وجه بمشاركة حليب طفلها . بعد ذلك ، أدرك القضاة لطف المرأة وحبها لوالدها ، فعفوا عن الأب وأُطلقوا سراحه .يُسلط هذا الجزء من التاريخ الضوء على مدى عمق تعاطف المرأة في حياتنا اليومية التي يميل الرجال غالباً إلى التغاضي عنها وعدم الإمتنان .إنها واحدة من أفضل اللوحات ، معنىً وتأثيراً !!وقد بيعت بمبلغ 30 مليون يورو .يُسجن الفقراء لسرقة رغيف خبز ، بينما يُترك الفاسدين الذين يسرقون الملايين طلقاء .