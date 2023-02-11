للقصة مغزى

أبو العبــــاس
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قد تبدو اللوحة منحرفة ، لكن مغزى القصة مأخوذة من سجلات تاريخية . فقد حكم على هذا الرجل الفقير "بالموت جوعا" لسرقة رغيف خبز في عهد "لويس الرابع عشر" في فرنسا ، وكانت المرأة في اللوحة هي إبنته الوحيدة و الزائر الوحيد لزنزانته بعد أن سمح لها بزيارته يومياً على ان يتم تفتيشها جيداً للتأكد من عدم حملها طعاما لأبيها.
وعندما ظل الرجل على قيد الحياة بعد 4 أشهر دون فقدان الوزن ، شعرت السلطات بالحيرة وبدأت في التجسس عليها في الزنزانة . فأكتشفوا ، وهم بدهشة مطلقة ، أن المرأة كانت ترضع والدها على أكمل وجه بمشاركة حليب طفلها . بعد ذلك ، أدرك القضاة لطف المرأة وحبها لوالدها ، فعفوا عن الأب وأُطلقوا سراحه .
يُسلط هذا الجزء من التاريخ الضوء على مدى عمق تعاطف المرأة في حياتنا اليومية التي يميل الرجال غالباً إلى التغاضي عنها وعدم الإمتنان .
إنها واحدة من أفضل اللوحات ، معنىً وتأثيراً !!
وقد بيعت بمبلغ 30 مليون يورو .
يُسجن الفقراء لسرقة رغيف خبز ، بينما يُترك الفاسدين الذين يسرقون الملايين طلقاء .
وعندما ظل الرجل على قيد الحياة بعد 4 أشهر دون فقدان الوزن ، شعرت السلطات بالحيرة وبدأت في التجسس عليها في الزنزانة . فأكتشفوا ، وهم بدهشة مطلقة ، أن المرأة كانت ترضع والدها على أكمل وجه بمشاركة حليب طفلها . بعد ذلك ، أدرك القضاة لطف المرأة وحبها لوالدها ، فعفوا عن الأب وأُطلقوا سراحه .
يُسلط هذا الجزء من التاريخ الضوء على مدى عمق تعاطف المرأة في حياتنا اليومية التي يميل الرجال غالباً إلى التغاضي عنها وعدم الإمتنان .
إنها واحدة من أفضل اللوحات ، معنىً وتأثيراً !!
وقد بيعت بمبلغ 30 مليون يورو .
يُسجن الفقراء لسرقة رغيف خبز ، بينما يُترك الفاسدين الذين يسرقون الملايين طلقاء .