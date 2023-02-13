لماذا تضع النساء الماكياج

تشير التقديرات إلى أن 44 في المائة من النساء الأمريكيات لا يرغبن في مغادرة منازلهن بدون مكياج. تظهر الأبحاث أن هناك سببين رئيسيين لارتداء النساء للماكياج:التمويه - تميل النساء اللواتي يشعرن بالقلق وعدم الأمان إلى استخدام المكياج لتبدو أقل وضوحًا.الإغراء - تميل النساء اللواتي يرغبن في أن يكن أكثر جاذبية بشكل ملحوظ إلى استخدام المكياج ليكونوا أكثر ثقة واجتماعية وحازمة.يعتقد 44 في المائة من النساء أنهن إذا أظهرن وجههن الطبيعي الذي لم يمسه أحد ، فلن يتمكن من تحقيق أي من هذين الأمرين ، وسيتم معاملتهن بشكل مختلف. اتضح أن هناك بعض العلوم لدعم المخاوف التي تدفعهم إلى ارتداء الماكياج كل يوم.لقد أدركت النساء منذ الصغر أنه لكي ينجحن في كل شيء ، من المواعدة إلى مقابلات العمل إلى تكوين صداقات مع فتيات مشهورات أخريات ، يجب أن يكن جميلات ، وأساس ذلك ليس ثقافيًا تمامًا. قد لا يكون ذلك عادلاً ، ولكن وفقًا لجمعية العلوم النفسية ، يتم التعامل مع الأشخاص الجذابين بشكل أفضل في كل مجال من مجالات الحياة ، من المواعدة إلى الوظائف إلى المحاكمات الجنائية.