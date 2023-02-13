أهمية تحسين محركات البحث في التسويق الرقمي

رشا مهدي
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لنفترض أنك تريد شراء حقيبة سفر جديدة لعطلتك الصيفية القادمة. تذهب على جوجل ، وتكتب "شراء حقيبة عبر الإنترنت" ، ثم تنقر فوق بحث. تظهر 10 نتائج. ماذا ستفعل لاحقا؟ انتظر! دعني أخمن.
قمت بالنقر على النتيجة الأولى. أو ربما في النتيجة الثانية أو الثالثة ، لكن ما أنا متأكد منه هو أنك لن تصل إلى الصفحة الثانية أبدًا.
حقق التوافق مع معايير السيو ، من خلال 6 عناصر فقط
في الواقع ، وفقًا لموقع Zero Limit Web ، ينتج عن 71.33٪ من عمليات البحث نقرة عضوية من Google للصفحة الأولى. تحصل الصفحة الثانية والثالثة على 5.59٪ فقط من النقرات ، و 4٪ فقط من الوقت يتخطى المستخدمون أعلى 5 نتائج.
الآن ، إذا كنت صاحب العمل الذي يبيع الحقيبة عبر الإنترنت ، فأين تريد الترتيب في صفحة نتائج محرك البحث (SERP)؟ ليس بعد أعلى 3 نتائج بالطبع.
هذا هو المكان الذي تلعب فيه تحسين محرك البحث أو تحسين محركات البحث (SEO) للاختصار. عند التحسين لـ Google أو محركات البحث الأخرى مثل Bing ، فأنت تتأكد من أن موقع الويب الخاص بك يحتل المرتبة الأولى في SERP للاستفسارات المتعلقة بما يقدمه عملك ، مما قد يؤدي إلى المزيد من النقرات ، مما يساعد في خطة التسويق الرقمي الخاصة بك.
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