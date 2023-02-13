ما هو حجم نوافذك؟

عادةً ما تكون وحدات تكييف الهواء المثبتة على النوافذ هي نفسها تمامًا. يتم وضع جسم الجهاز جزئيًا داخل نافذة النافذة وجزئيًا خارجها. قوس أو دعامة من نوع ما تثبت مكيف الهواء في مكانه. هذا الحامل يقسم أيضًا الداخل من الخارج ، والهواء الساخن من الهواء البارد.نظرًا لعدم وجود معيار عالمي لحجم النافذة ، فإن قياس أبعاد نافذتك أمر لا بد منه. بمجرد حصولك على هذه المعلومات ، يمكنك مقارنتها بمواصفات أي آلة جديدة محتملة. بهذه الطريقة نأمل أن تتجنب أي مفاجآت سيئة عندما يحين وقت التثبيت.هل ستقوم بإزالة وحدة النافذة في نهاية كل صيف؟قرر ما إذا كنت تخطط لإزالة مكيف الهواء الجديد في نهاية الصيف أو تركه في النافذة على مدار العام. هناك مفاضلات لأي من النهجين. مع الإعداد الدائم ، لن تضطر إلى إعادة تركيب مكيف الهواء كل عام.حتى لو كان حامل التيار المتردد الدائم معزولًا جيدًا ، فلن يكون خاليًا من المسودات مثل نافذة الجودة التي يتم إغلاقها تمامًا. قد يكون ذلك مشكلة إذا كنت تعيش في مكان به درجات حرارة قريبة أو أقل من درجة التجمد في الشتاء. إذا كنت تعيش في مكان ما مع فصول شتاء معتدلة ، فيجب أن تكون على ما يرام.يمثل مكيف الهواء المحمول خيارًا ثالثًا. تتحرك هذه الأجهزة القائمة بذاتها بسهولة من غرفة إلى أخرى لأنها تأتي مع عجلات. تحتاج إلى تركيب مجموعة خرطوم العادم داخل نافذتك ، لكن خرطوم الخرطوم خفيف الوزن ويتم تثبيته بسهولة أكبر بكثير من وحدة تكييف الهواء الداخلية بالكامل. إذا لم يكن مسموحًا لك بالحصول على وحدات نافذة في شقتك أو إذا كانت نوافذك لا تحتوي ببساطة على جهاز تقليدي بسبب تصميمها ، فقد يكون مكيف الهواء المحمول شيئًا يجب مراعاته.