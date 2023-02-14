عالم الاكواب الورقيه

jasseypack
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 فيفري 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- أنثى
الورقيات يعني جاسي باك
كيان تقدر تعتمد عليه وانت مطمن انك اختارت المكان المناسب
اجود خامات الورق المطابقه للمواصفات العالميه وبأفضل الاسعار
فحققنا معادله #جاسي_باك منتج فاخر +جوده عاليه
كمان تقدر تطلب اي كميه وبالتصميم الي تختاره
كمان بنوفر سرعه الاستلام والتوصيل ليك في اي مكان ودا لان هدفنا الاول والاخير راحه العميل ورضاه
تواصل معانا علي الارقام الاتيه :-
01000910880-01030027355-01018890010
للشكاوي:0473107078
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
كيان تقدر تعتمد عليه وانت مطمن انك اختارت المكان المناسب
اجود خامات الورق المطابقه للمواصفات العالميه وبأفضل الاسعار
فحققنا معادله #جاسي_باك منتج فاخر +جوده عاليه
كمان تقدر تطلب اي كميه وبالتصميم الي تختاره
كمان بنوفر سرعه الاستلام والتوصيل ليك في اي مكان ودا لان هدفنا الاول والاخير راحه العميل ورضاه
تواصل معانا علي الارقام الاتيه :-
01000910880-01030027355-01018890010
للشكاوي:0473107078
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري