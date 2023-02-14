عالم الاكواب الورقيه

jasseypack

jasseypack

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 فيفري 2023
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
27
محل الإقامة
Egypt
الجنس
أنثى
الورقيات يعني جاسي باك
🍿
🥤


كيان تقدر تعتمد عليه وانت مطمن انك اختارت المكان المناسب
👌

اجود خامات الورق المطابقه للمواصفات العالميه وبأفضل الاسعار
فحققنا معادله #جاسي_باك منتج فاخر +جوده عاليه
💥

كمان تقدر تطلب اي كميه وبالتصميم الي تختاره
كمان بنوفر سرعه الاستلام والتوصيل ليك في اي مكان ودا لان هدفنا الاول والاخير راحه العميل ورضاه
✨


تواصل معانا علي الارقام الاتيه :-
01000910880-01030027355-01018890010
للشكاوي:0473107078
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
 
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