●||▐◄القنبلة و لن تجد هذا في اي مكان راتب شهري من شركة موثوقة►▌||●•• dokodemo فرصة لا تفوتها

مقدمة :



1- هل انت من من يريد راتب شهري يصل الى 30.000 دينار جزائري/ او باي عملة اخرى باستثمار 100 دولار ... مدى الحياة و دون اي جهد يذكر ...

2- هل انت من يتعامل بمنصة بينانص و العملات الرقمية ... حتى ان لم تعمل بها وليس لك حساب انا هنا لاساعدك ذكرا كان ام انثى ...

3- هل سمعت او عملت في شركة اوريفلام او فوريفر للمنتجات ... هذه الشركة افضل و احسن منها بمراحل ...

4- تحتاج هاتف او حاسوب ... و هذا ليس الاهم ... الاهم ان تكون جدي و ان تدخل للتطبيق يوميا لمدة 10 دقائق لعمل بسيط و ساشرح كل شيء

5- كل ما تكلمت عنه مجرد بداية يمكنك ان تنشا فريق و تجني الالاف من الدولارات ...



قمت بانشاء مجموعة على واتس اب لاي خدمة او شرح :



Whatsapp Group

مرحبا بالجميع





6- التسجيل و تحميل التطبيق في الموقع الرسمي ... اقل استثمار انصح به هو 100 دولار تيثر



7- ساشرح كل شيء و اضع فيديوهات و شرحات ...



​ 1- هل انت من من يريد راتب شهري يصل الى 30.000 دينار جزائري/ او باي عملة اخرى باستثمار 100 دولار ... مدى الحياة و دون اي جهد يذكر ...2- هل انت من يتعامل بمنصة بينانص و العملات الرقمية ... حتى ان لم تعمل بها وليس لك حساب انا هنا لاساعدك ذكرا كان ام انثى ...3- هل سمعت او عملت في شركة اوريفلام او فوريفر للمنتجات ... هذه الشركة افضل و احسن منها بمراحل ...4- تحتاج هاتف او حاسوب ... و هذا ليس الاهم ... الاهم ان تكون جدي و ان تدخل للتطبيق يوميا لمدة 10 دقائق لعمل بسيط و ساشرح كل شيء5- كل ما تكلمت عنه مجرد بداية يمكنك ان تنشا فريق و تجني الالاف من الدولارات ...قمت بانشاء مجموعة على واتس اب لاي خدمة او شرح :6- التسجيل و تحميل التطبيق في الموقع الرسمي ... اقل استثمار انصح به هو 100 دولار تيثر7- ساشرح كل شيء و اضع فيديوهات و شرحات ...







رابط التسجيل :



لا تستطيع التسجيل بدون دعوة و من فضلكم و هذا ليس امر... اتمنى دعمي وشكرا



التسجيل



كود الدعوة : rsb8da





هذا الشرح قمت بترجمته بنفسي من الموقع الرسمي

بسم الله الرحمان الرحيم







الصفحة الرسمية للشرح ... يجب التسجيل للدخول لها

الصفحة الرسمية للشرح



المجموعة الرسمية على تيليقرام :

المجموعة الرسمية





فيديوهات للشرح اكثر :



1- شرح التطبيق و كيفة الدعوة بالعربية:



بالعربي

تكملت الشرح



2- شرح التطبيق و كيفة الدعوة بالفرنسية:



بالفرنسية



3- اثبات السحب لي 100 دولار بالدليل و هذا برهان على مصدقية الشركة :



اثبات السحب لي 100 دولار



الفيديو و هذه صورة









4- شرح تعبأت الحساب بي 100 دولار:



شرح



5- شرح فتح حساب بينانص بالتفصيل مع الرابط:



رابط التسجيل في المنصة

شرح التسجيل



6- شرح شراء العملة الرقمية ببريدي موب و بطريقة أمنة و سريعة من منصة بينانص:



شرح شراء العملة الرقمية ببريدي موب





رابط التسجيل :



لا تستطيع التسجيل بدون دعوة و من فضلكم و هذا ليس امر ... اتمنى دعمي و شكرا





التسجيل



كود الدعوة : rsb8da



شرح كل شئ من الموقع الرسمي مترجم :



​ لا تستطيع التسجيل بدون دعوة و من فضلكم و هذا ليس امر... اتمنى دعمي وشكراهذا الشرح قمت بترجمته بنفسي من الموقع الرسميالصفحة الرسمية للشرح ... يجب التسجيل للدخول لهاالمجموعة الرسمية على تيليقرام :1- شرح التطبيق و كيفة الدعوة بالعربية:2- شرح التطبيق و كيفة الدعوة بالفرنسية:4- شرح تعبأت الحساب بي 100 دولار:5- شرح فتح حساب بينانص بالتفصيل مع الرابط:6- شرح شراء العملة الرقمية ببريدي موب و بطريقة أمنة و سريعة من منصة بينانص:لا تستطيع التسجيل بدون دعوة و من فضلكم و هذا ليس امر ... اتمنى دعمي و شكراشرح كل شئ من الموقع الرسمي مترجم :





يحتوي نظام الإحالة لدينا على 11 غرفة يمكن أن تُعرف أيضًا باسم 9 مستويات.

بعد التسجيل الناجح ، يكون المستوى الافتراضي للعضو هو المستوى 1 (OZON). عندما يتم إيداع حسابك ، يمكنك البدء في كسب العمولات عن طريق الاستيلاء على الأوامر.

من أجل فتح المستوى 2 (Newegg) ، يجب أن يكون لديك على الأقل 5 مراجع مباشر صالح و 499 دولارًا أمريكيًا رصيد حساب كحد أدنى في حسابك الخاص.

من أجل فتح المستوى 3 (أمازون) ، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 12 تابعًا مباشرًا صالحًا وحد أدنى من 1،999 دولارًا لرصيد الحساب في حسابك الخاص.

من أجل فتح المستوى 4 (DOKODEMO) ، يجب أن يكون لديك على الأقل 20 تابعًا مباشرًا صالحًا و 4،999 دولارًا أمريكيًا من رصيد الحساب في حسابك الخاص.

من أجل فتح المستوى 5 (الرئاسي) ، يجب أن يكون لديك م-ا لا يقل عن 50 مرؤوسًا مباشرًا صالحًا و 29999 دولارًا أمريكيًا رصيد حساب كحد أدنى في حسابك الخاص.

من أجل فتح المستوى 6 (الرئاسي Ⅱ) ، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 80 تابعًا مباشرًا صالحًا و 79999 دولارًا أمريكيًا رصيد حساب كحد أدنى في حسابك الخاص.







ملاحظة: يشير Direct Downline الصالح إلى المستوى الأول الخاص بك الذي يبلغ إجمالي إيداعه 100 دولار أمريكي وأكمل 50 طلبًا في أي يوم. (لا يتم احتساب التسجيل الذاتي أو الحساب المزيف)



انتبه: سيتم تحديث عنوان الإيداع الخاص بالمنصة من وقت لآخر. يرجى الانتقال إلى صفحة الإيداع USDT للحصول على أحدث عنوان للمستلم كلما قمت بالإيداع. إذا كانت لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بخدمة العملاء عبر الإنترنت.



كل مبلغ طلب يتم إرساله يتراوح بين 10٪ إلى 50٪ من رصيد حساب المستخدم. كل عضو قادر على تنفيذ 50-80 طلبًا يوميًا ، يعتمد على مستواه / غرفته الحالية.

على سبيل المثال: إذا كانت الحالة الحالية للعضو هي المستوى 4 (DOKODEMO) ، فهذا يعني أنه / لديها ما لا يقل عن 20 تابعًا مباشرًا ورصيد حساب 5000 دولار أمريكي كحد أدنى. سيكون قادرًا على تنفيذ 70 طلبًا يوميًا يوميًا ، وسيكون مبلغ الطلب الفردي حوالي 500 دولارًا أمريكيًا إلى 2500 دولارًا أمريكيًا ، وستكون العمولة لهذا الطلب الواحد من 1.6 دولارًا أمريكيًا إلى 8 دولارات أمريكية (معدل 0.32٪ لكل طلب).

(ملاحظة: مقدار كل طلب منتج ليس هو نفسه ، أرسل عشوائيًا وفقًا لمتطلبات المستوى الخاص بك)



وفي الوقت نفسه ، سيتمكن كل عضو من الحصول على نسبة مئوية من كل عمولة يكسبها المرؤوسون ، مباشرة من النظام. لذلك ، كلما زاد عدد المرؤوسين لدى العضو ، زادت الأموال التي سيكسبها من المكافآت والعمولات. (يرجى الرجوع إلى صفحة "مكافأة الترويج" لمزيد من التفاصيل). تذكير سهل: النظام هو وضع إرسال تلقائي. لتجنب تأخيرات الشبكة وأخطاء الاتصال الأخرى ، يرجى تذكر إكمال الدفع قبل مغادرة صفحة الطلب. إذا لم يتم تأكيد الطلب وتقديمه من قبل العضو بعد إرسال المنتج بنجاح ، فقد لا يتمكن من الاستمرار في الحصول على الطلبات. يحتاج العضو إلى المعالجة بالترتيب السابق لمتابعة المهمة.

Introduction of Financial Wallet



تُعرف المحفظة المالية أيضًا باسم الإيداع لأجل. يمكنك إيداع مبلغ كبير من المال بسعر فائدة محدد مسبقًا لفترة محددة. في نهاية المدة ، تتلقى المبلغ الإجمالي ، إلى جانب الفائدة ، وهي خطة جيدة لتوفير المال.

على سبيل المثال ، إذا اخترت محفظة مالية ليوم واحد ، فسيتم قفل مبلغ الإيداع مؤقتًا لمدة يوم واحد (24 ساعة). بعد 24 ساعة ، يمكنك استرداد رأس المال الخاص بك مع الفائدة (رأس المال + 0.30٪) وهكذا.



تذكير



تذكير: يجب على كل حساب إكمال 50 طلبًا يوميًا على الأقل من أجل إجراء أي سحب.

إذا لم يكمل العضو الأمر اليومي المقابل ، فلن يتمكن من إجراء الانسحاب. يمكن للعضو إجراء سحب فقط إذا أكمل حسابه ما لا يقل عن 50 طلبًا يوميًا أو أكثر. سيتم تحرير الدفعة في غضون 24-168 ساعة بعد مراجعة طلب السحب والموافقة عليه بنجاح.

السماح بحساب مستخدم واحد فقط لكل عنوان IP. يمكن ربط كل عنوان مستلم بحساب عضو واحد فقط. يحظر تسجيل الدخول إلى حسابات متعددة بنفس عنوان IP لإكمال المهمة وتحصيل العمولات.



تحتفظ DOKODEMO بالحق في تحذير حسابك أو تجميده إذا اشتبهنا في أنك متورط في احتيال أو خداع أو أعمال غير مشروعة مثل تسجيل حسابات متعددة بنفس الهوية وتسجيلات دخول متعددة من نفس عنوان IP وتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة باستخدام VPN. أي خدمات للمقيمين في بعض الولايات القضائية بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

من فضلكم للجديين فقط لا نريد حظر الجزائر او اي بلد اخر .



رابط التسجيل :

لا تستطيع التسجيل بدون دعوة و من فضلكم و هذا ليس امر ... اتمنى دعمي و شكرا



التسجيل



كود الدعوة : rsb8da



Level Commission Scheme











تطبق هذه المنصة نموذج عمولة من ثلاثة مستويات. يمكن لكل عضو أن يكون قائدًا وله مرؤوسين خاصين به من خلال مشاركة الرابط الحصري الخاص بهم. على سبيل المثال ، إذا كنت عضوًا X ، فسيكون لديك رابط الدعوة الخاص بك. يمكنك الحصول على دوونلاين الخاص بك في هذه المنصة من خلال مشاركة رابط دعوتك للآخرين.

في هذه الحالة ، سيتم تسجيل العضو "أ" كعضو في المستوى الأول لعضو "س" باستخدام رابط دعوة العضو "س". بعد أن يؤدي العضو "أ" مهمة الشراء ، سيحصل X على 16٪ من عمولة "أ".

في الوقت نفسه ، سيشكل النظام تلقائيًا عضوية A ورابط الدعوة الحصري الخاص بها. تم تسجيل العضو "ب" كعضو أدنى المستوى الأول للعضو "أ" (المستوى الثاني من المستوى "س") باستخدام رابط دعوة العضو "أ" ، وبعد قيامهم بمهمة الشراء ، سيحصل "س" على 16٪ من عمولة "أ". سيحصل X أيضًا على 8٪ من عمولة B ؛ وهكذا ، إذا كان لدى العضو B downline وهو عضو C ، فسيظل العضو X يحصل على 4٪ من عمولة العضو C.

ملاحظات:

①يرجى الانتقال إلى صفحة "Grab" والرجوع إلى "لجنة فريق الأمس" للتحقق من إجمالي عمولة فريقك يوم أمس.

②يرجى الانتقال إلى صفحة "الطلب" والتحقق من الأمر المتراكم وعمولة الفريق.

تذكير: إن مكافآت العمولة لجميع الأعضاء / downlines هي مشكلات مباشرة من هذه المنصة ولن يتم خصمها من العمولات التي يقدمها العضو / upline / downline نفسه. وقت دفع عمولات الفريق هو 1:00 صباحًا - 8:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي القياسي كل يوم.



2. Invitation Rewards





​ يحتوي نظام الإحالة لدينا على 11 غرفة يمكن أن تُعرف أيضًا باسم 9 مستويات.بعد التسجيل الناجح ، يكون المستوى الافتراضي للعضو هو المستوى 1 (OZON). عندما يتم إيداع حسابك ، يمكنك البدء في كسب العمولات عن طريق الاستيلاء على الأوامر.من أجل فتح المستوى 2 (Newegg) ، يجب أن يكون لديك على الأقل 5 مراجع مباشر صالح و 499 دولارًا أمريكيًا رصيد حساب كحد أدنى في حسابك الخاص.من أجل فتح المستوى 3 (أمازون) ، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 12 تابعًا مباشرًا صالحًا وحد أدنى من 1،999 دولارًا لرصيد الحساب في حسابك الخاص.من أجل فتح المستوى 4 (DOKODEMO) ، يجب أن يكون لديك على الأقل 20 تابعًا مباشرًا صالحًا و 4،999 دولارًا أمريكيًا من رصيد الحساب في حسابك الخاص.من أجل فتح المستوى 5 (الرئاسي) ، يجب أن يكون لديك م-ا لا يقل عن 50 مرؤوسًا مباشرًا صالحًا و 29999 دولارًا أمريكيًا رصيد حساب كحد أدنى في حسابك الخاص.من أجل فتح المستوى 6 (الرئاسي Ⅱ) ، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 80 تابعًا مباشرًا صالحًا و 79999 دولارًا أمريكيًا رصيد حساب كحد أدنى في حسابك الخاص.ملاحظة: يشير Direct Downline الصالح إلى المستوى الأول الخاص بك الذي يبلغ إجمالي إيداعه 100 دولار أمريكي وأكمل 50 طلبًا في أي يوم. (لا يتم احتساب التسجيل الذاتي أو الحساب المزيف)انتبه: سيتم تحديث عنوان الإيداع الخاص بالمنصة من وقت لآخر. يرجى الانتقال إلى صفحة الإيداع USDT للحصول على أحدث عنوان للمستلم كلما قمت بالإيداع. إذا كانت لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في الاتصال بخدمة العملاء عبر الإنترنت.كل مبلغ طلب يتم إرساله يتراوح بين 10٪ إلى 50٪ من رصيد حساب المستخدم. كل عضو قادر على تنفيذ 50-80 طلبًا يوميًا ، يعتمد على مستواه / غرفته الحالية.على سبيل المثال: إذا كانت الحالة الحالية للعضو هي المستوى 4 (DOKODEMO) ، فهذا يعني أنه / لديها ما لا يقل عن 20 تابعًا مباشرًا ورصيد حساب 5000 دولار أمريكي كحد أدنى. سيكون قادرًا على تنفيذ 70 طلبًا يوميًا يوميًا ، وسيكون مبلغ الطلب الفردي حوالي 500 دولارًا أمريكيًا إلى 2500 دولارًا أمريكيًا ، وستكون العمولة لهذا الطلب الواحد من 1.6 دولارًا أمريكيًا إلى 8 دولارات أمريكية (معدل 0.32٪ لكل طلب).(ملاحظة: مقدار كل طلب منتج ليس هو نفسه ، أرسل عشوائيًا وفقًا لمتطلبات المستوى الخاص بك)وفي الوقت نفسه ، سيتمكن كل عضو من الحصول على نسبة مئوية من كل عمولة يكسبها المرؤوسون ، مباشرة من النظام. لذلك ، كلما زاد عدد المرؤوسين لدى العضو ، زادت الأموال التي سيكسبها من المكافآت والعمولات. (يرجى الرجوع إلى صفحة "مكافأة الترويج" لمزيد من التفاصيل). تذكير سهل: النظام هو وضع إرسال تلقائي. لتجنب تأخيرات الشبكة وأخطاء الاتصال الأخرى ، يرجى تذكر إكمال الدفع قبل مغادرة صفحة الطلب. إذا لم يتم تأكيد الطلب وتقديمه من قبل العضو بعد إرسال المنتج بنجاح ، فقد لا يتمكن من الاستمرار في الحصول على الطلبات. يحتاج العضو إلى المعالجة بالترتيب السابق لمتابعة المهمة.Introduction of Financial Walletتُعرف المحفظة المالية أيضًا باسم الإيداع لأجل. يمكنك إيداع مبلغ كبير من المال بسعر فائدة محدد مسبقًا لفترة محددة. في نهاية المدة ، تتلقى المبلغ الإجمالي ، إلى جانب الفائدة ، وهي خطة جيدة لتوفير المال.على سبيل المثال ، إذا اخترت محفظة مالية ليوم واحد ، فسيتم قفل مبلغ الإيداع مؤقتًا لمدة يوم واحد (24 ساعة). بعد 24 ساعة ، يمكنك استرداد رأس المال الخاص بك مع الفائدة (رأس المال + 0.30٪) وهكذا.تذكير: يجب على كل حساب إكمال 50 طلبًا يوميًا على الأقل من أجل إجراء أي سحب.إذا لم يكمل العضو الأمر اليومي المقابل ، فلن يتمكن من إجراء الانسحاب. يمكن للعضو إجراء سحب فقط إذا أكمل حسابه ما لا يقل عن 50 طلبًا يوميًا أو أكثر. سيتم تحرير الدفعة في غضون 24-168 ساعة بعد مراجعة طلب السحب والموافقة عليه بنجاح.السماح بحساب مستخدم واحد فقط لكل عنوان IP. يمكن ربط كل عنوان مستلم بحساب عضو واحد فقط. يحظر تسجيل الدخول إلى حسابات متعددة بنفس عنوان IP لإكمال المهمة وتحصيل العمولات.تحتفظ DOKODEMO بالحق في تحذير حسابك أو تجميده إذا اشتبهنا في أنك متورط في احتيال أو خداع أو أعمال غير مشروعة مثل تسجيل حسابات متعددة بنفس الهوية وتسجيلات دخول متعددة من نفس عنوان IP وتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة باستخدام VPN. أي خدمات للمقيمين في بعض الولايات القضائية بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.لا تستطيع التسجيل بدون دعوة و من فضلكم و هذا ليس امر ... اتمنى دعمي و شكراLevel Commission Schemeتطبق هذه المنصة نموذج عمولة من ثلاثة مستويات. يمكن لكل عضو أن يكون قائدًا وله مرؤوسين خاصين به من خلال مشاركة الرابط الحصري الخاص بهم. على سبيل المثال ، إذا كنت عضوًا X ، فسيكون لديك رابط الدعوة الخاص بك. يمكنك الحصول على دوونلاين الخاص بك في هذه المنصة من خلال مشاركة رابط دعوتك للآخرين.في هذه الحالة ، سيتم تسجيل العضو "أ" كعضو في المستوى الأول لعضو "س" باستخدام رابط دعوة العضو "س". بعد أن يؤدي العضو "أ" مهمة الشراء ، سيحصل X على 16٪ من عمولة "أ".في الوقت نفسه ، سيشكل النظام تلقائيًا عضوية A ورابط الدعوة الحصري الخاص بها. تم تسجيل العضو "ب" كعضو أدنى المستوى الأول للعضو "أ" (المستوى الثاني من المستوى "س") باستخدام رابط دعوة العضو "أ" ، وبعد قيامهم بمهمة الشراء ، سيحصل "س" على 16٪ من عمولة "أ". سيحصل X أيضًا على 8٪ من عمولة B ؛ وهكذا ، إذا كان لدى العضو B downline وهو عضو C ، فسيظل العضو X يحصل على 4٪ من عمولة العضو C.ملاحظات:①يرجى الانتقال إلى صفحة "Grab" والرجوع إلى "لجنة فريق الأمس" للتحقق من إجمالي عمولة فريقك يوم أمس.②يرجى الانتقال إلى صفحة "الطلب" والتحقق من الأمر المتراكم وعمولة الفريق.تذكير: إن مكافآت العمولة لجميع الأعضاء / downlines هي مشكلات مباشرة من هذه المنصة ولن يتم خصمها من العمولات التي يقدمها العضو / upline / downline نفسه. وقت دفع عمولات الفريق هو 1:00 صباحًا - 8:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي القياسي كل يوم.2. Invitation Rewards







على سبيل المثال: إذا دعا إريك 3 مرؤوسين مباشرة ، فسيحصل على مكافأة قدرها 9.9 دولار. علاوة على ذلك ، لا يزال بإمكانه الحصول على مكافأة قدرها 59 دولارًا عندما يكون لديه إجمالي 10 خطوط فرعية مباشرة في الحساب. (يمكن تجميع العدد الإجمالي للخط السفلي المباشر في الحساب بشرط أن يكون إجمالي الإيداع في كل سطر 100 دولار وينتمي إلى الخط السفلي المباشر (المستوى الأول) الخاص بك).

ملاحظات: لا يتم إصدار مكافآت Direct Downline تلقائيًا بواسطة النظام. يحتاج كل عضو إلى الاتصال بوكيلنا المباشر لتقديم طلب للحصول على مكافآت Direct Downline.

دليل عرض مباشر ساري المفعول

1. انقر فوق "My"

2. انقر فوق "تقارير الفريق"

عدد الأعضاء من المستوى الأول هو رقم downline المباشر الخاص بك. لتحديد ما إذا كان هذا العضو صالحًا من المستوى الأول ، يرجى التمرير لأسفل والرجوع إلى Downline Lvl 1 لمعرفة ما إذا كان جميع أعضاء المستوى الأول قد أودعوا 100 دولار أمريكي وأكملوا 50 طلبًا. (يرجى التقدم بطلب للحصول على المكافأة المقابلة وفقًا لخط سفلك المباشر الصالح من المستوى الأول).



3. Agent Monthly Salary Benefits & Team Size Reward







عندما يكون لديك إجمالي 20 مرؤوسًا مباشرًا صالحًا من المستوى الأول أو أكثر ، يرجى الاتصال بمدير الوكيل لتوقيع عقد وكيل والحصول على شهادة الوكيل لتصبح وكيل DOKODEMO.

بعد أن تصبح وكيل DOKODEMO ، يمكنك الحصول على المزايا التالية:



(Ⅰ) راتب الوكيل الشهري



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(Ⅱ) مكافأة حجم فريق الوكيل



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