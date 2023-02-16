جهاز خشونه الاسطح والمعادن

جهاز خشونه الاسطح والمعادنيستخدم علي نطاق واسع في مجال قياس السطح المنظف بالانفجار.محمول باليد , دقيق , سريع .يتم عرض النتائج من خلال شاشه LCD تعرض 4 ارقام .مدي القياس ( 0µm to 80µm )‏( 0mils to 30mils )سرعه القياس : اكبر من 30/ الدقيقهدرجه حراره التشغيل0 _ 50 ℃ْ32 _ 120ْ °Fيمكنكم التعرف على التفاصيل الفنية للمعدات عن طريق الاتصال بنا على الارقام التاليه :002-01000810664002-01001160396047-3107078العنوان:جمهورية مصر العربية- القاهرة – دائري المعادي وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري