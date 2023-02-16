دالت ايجيبت
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- إنضم
- 14 فيفري 2023
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- العمر
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- محل الإقامة
- كفرالشيخ
- الجنس
- أنثى
جهاز خشونه الاسطح والمعادن
يستخدم علي نطاق واسع في مجال قياس السطح المنظف بالانفجار.
محمول باليد , دقيق , سريع .
يتم عرض النتائج من خلال شاشه LCD تعرض 4 ارقام .
مدي القياس ( 0µm to 80µm )
( 0mils to 30mils )
سرعه القياس : اكبر من 30/ الدقيقه
درجه حراره التشغيل
0 _ 50 ℃
ْ32 _ 120ْ °F
يمكنكم التعرف على التفاصيل الفنية للمعدات عن طريق الاتصال بنا على الارقام التاليه :
002-01000810664
002-01001160396
047-3107078
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائري المعادي وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
يستخدم علي نطاق واسع في مجال قياس السطح المنظف بالانفجار.
محمول باليد , دقيق , سريع .
يتم عرض النتائج من خلال شاشه LCD تعرض 4 ارقام .
مدي القياس ( 0µm to 80µm )
( 0mils to 30mils )
سرعه القياس : اكبر من 30/ الدقيقه
درجه حراره التشغيل
0 _ 50 ℃
ْ32 _ 120ْ °F
يمكنكم التعرف على التفاصيل الفنية للمعدات عن طريق الاتصال بنا على الارقام التاليه :
002-01000810664
002-01001160396
047-3107078
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائري المعادي وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري