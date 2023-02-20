المدرب : عمر خالد إستشاري دولي معتمد

جوري الفصل
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كثيرون منّا يشعرون أنّهم يمتلكون جوانب في شخصيّتهم أو حياتهم لا يستطيعون فهمها. قد يلاحظون أيضًا بعض التصرّفات والتوجهات والسلوكيات التي يقومون بها مرارًا وتكرارًا على الرغم من أنّها في كلّ مرّة تقودهم إلى نتائج سلبية، ولكنهم لا يستطيعون التوقّف عنها.
القدرة على أن تكون واعيًا بذاتك، تعتبر من أصعب المهارات التي يمكن للبشر اكتسابها وتطويرها. فماذا يُقصد بها يا ترى؟
وهل بالإمكان اكتسابها حقًا؟
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مع تزايد نسبة الاستثمار العقاري ، بدأ مفهوم إدارة العقارات بالانتشار أكثر فأكثر، إذ يتم تعريف ادارة العقارات على أنها عملية الإشراف على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، بما في ذلك الوحدات السكنية والأراضي، ومراكز التسوق وغيرها، كما تشتمل في الأغلب على خدمات إدارة ممتلكات طرف آخر؛ حيث يعمل مدير العقارات لدى مالك العقار، ليقوم بالحفاظ على قيمة العقارات وجني الأرباح نيابةً عن المالك، على أن يتّفق الطرفان على قيمة معينة أو نسبة مئوية من الأرباح يمنحها صاحب العقار لمدير العقارات.
كيفية ادارة العقارات ؟
ما هي مهارات المدير العقاري المحترف ؟
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لتعرف الإجابة علي جميع هذه الاسئلة ، ما عليك سوى متابعة المدرب الاستشارى عمر خالد ، علي قناته : Coach : Omar Khalid المدرب : عمر خالد
- الدليل الشامل لمهارة الوعي الذاتي وكيفية اكتسابها وتطويرها.
-مدرب إستشاري دولي معتمد دولي.
-كوتش في الوعي الذاتي و البزنس.
-خبير في مجال العقارات و إدارة الأعمال.
-يهدف لمساعدة الأشخاص في الإرتقاء والتطوير.
https://www.youtube.com/@dr.omar.khalid/featured
القدرة على أن تكون واعيًا بذاتك، تعتبر من أصعب المهارات التي يمكن للبشر اكتسابها وتطويرها. فماذا يُقصد بها يا ترى؟
وهل بالإمكان اكتسابها حقًا؟
---------------------
مع تزايد نسبة الاستثمار العقاري ، بدأ مفهوم إدارة العقارات بالانتشار أكثر فأكثر، إذ يتم تعريف ادارة العقارات على أنها عملية الإشراف على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، بما في ذلك الوحدات السكنية والأراضي، ومراكز التسوق وغيرها، كما تشتمل في الأغلب على خدمات إدارة ممتلكات طرف آخر؛ حيث يعمل مدير العقارات لدى مالك العقار، ليقوم بالحفاظ على قيمة العقارات وجني الأرباح نيابةً عن المالك، على أن يتّفق الطرفان على قيمة معينة أو نسبة مئوية من الأرباح يمنحها صاحب العقار لمدير العقارات.
كيفية ادارة العقارات ؟
ما هي مهارات المدير العقاري المحترف ؟
---------------------
لتعرف الإجابة علي جميع هذه الاسئلة ، ما عليك سوى متابعة المدرب الاستشارى عمر خالد ، علي قناته : Coach : Omar Khalid المدرب : عمر خالد
- الدليل الشامل لمهارة الوعي الذاتي وكيفية اكتسابها وتطويرها.
-مدرب إستشاري دولي معتمد دولي.
-كوتش في الوعي الذاتي و البزنس.
-خبير في مجال العقارات و إدارة الأعمال.
-يهدف لمساعدة الأشخاص في الإرتقاء والتطوير.
https://www.youtube.com/@dr.omar.khalid/featured