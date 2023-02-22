اهمية وجود الخادمات في المنازل

محمد العشري
:: عضو منتسِب ::
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- 21 فيفري 2023
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أنت تكرس وقتك الثمين لتنظيف المنزل ولجعله جذابًا بصريًا. لسوء الحظ ، لا يمكن تنظيف بعض الأشياء بما يكفي لتبدو جديدة أو منعشة ، مثل التشذيب أو التشكيل. تتسبب مشاكل مثل الخدوش والكسر والبهتان وما إلى ذلك في التخلص من جهود التنظيف بطريقة جذابة بصريًا.
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عند التسوق للقولبة ، هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تعرفها. المواد والتشطيبات والأنواع والتصميم كلها مهمة. يوجد أدناه تفصيل لكل جانب لمساعدتك في العثور على القوالب المناسبة لاحتياجاتك الداخلية.
المواد هي أول جانب مهم يجب النظر فيه. القوالب ، المعروفة أيضًا باسم الزخرفة ، متوفرة في العديد من المواد بما في ذلك البلوط ، والصنوبر ، والقطبي ، والأرز ، والبوليمرات ، والبولي يوريثين ، والألواح الليفية ، وما إلى ذلك. البلوط قوي ويوفر المتانة. Polar خشب ناعم وغير مكلف إلى حد ما. الألواح الليفية عبارة عن ألياف خشبية لتشكيل منتج وتبدو مثل الخشب عند الطلاء ، ولكن يمكن أن تنكسر بسهولة لأنها مصنوعة من ألياف فردية صغيرة.
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الشيء الثاني الذي يجب مراعاته هو التصميم. يمكنك بسهولة العثور على صب عادي مسطح مع منحنى طفيف لأعلى. إذا كنت تبحث عن شيء خيالي ، فيمكنك العثور على تصميمات موجهة وحتى تصميمات مطبوعة. عند التسوق ، سترى جميع الخيارات المتاحة في التصميم.
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الشيء الثالث الذي يجب النظر فيه هو التشطيبات. تتوفر العديد من التشطيبات ، بما في ذلك العديد من درجات ألوان البقع ، وخيارات الطلاء مسبقًا - عادة ما تكون بيضاء ، وخيارات معدة - جاهزة للطلاء حسب احتياجاتك. تحتوي بعض المواد على بعض الخيارات فقط ، مثل اللوح الليفي لا يحتوي على خيارات للبقع وغالبًا ما يكون الفينيل مُجهز مسبقًا.
أنت الآن جاهز لإضفاء السطوع على غرفك الداخلية وجعل جهود التنظيف تبدو جديرة بالاهتمام! خذ بعض الوقت لاستكشاف جميع الخيارات حتى تكون راضيًا تمامًا في النهاية.