السياحة في جورجيا

محمد العشري
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موقع مارتن لوثر كينغ جونيور التاريخي الوطني
اكتشف حياة وإرث الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور في موقع مارتن لوثر كينغ جونيور التاريخي الوطني. إحدى مناطق الجذب في جورجيا المُصنَّفة كمنطقة تاريخية وطنية رسمية تضم العديد من المباني التي تعتبر مهمة لفهم إرث MLK. قم بجولة ذاتية التوجيه في الموقع للانغماس في أحد أعظم قادة حركة الحقوق المدنية الأمريكية.
تعرف على طقس جورجيا
يتضمن الموقع التاريخي الوطني لمارتن لوثر كينغ جونيور منزل طفولة MLK ، وكنيسة Ebenezer المعمدانية حيث وعظ ، ومكان دفنه ، من بين مواقع أخرى. يوفر كل موقع الكثير من المعلومات حول الارتباط بـ MLK مع تفصيل تأثير حركة الحقوق المدنية في نفس الوقت.
توقف عند مركز الزوار لاستكشاف معارض المتحف. إنها تجربة تعليمية رائعة حول MLK تجذب أكثر من نصف مليون زائر كل عام.
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حديقة أتلانتا النباتية
لا توجد رحلتان متماثلتان إلى حديقة أتلانتا النباتية. كان لديه أكثر من 50 تحديثًا منذ افتتاحه في عام 1976. وتضم الحديقة أكثر من 30 فدانًا من المعروضات التي تعرض بعضًا من أجمل النباتات من جميع أنحاء العالم.
يمكنك التعرج من خلال العروض في القاعة الاستوائية ، والمنزل الصحراوي ، وبيت عرض الأوركيد ، والمنزل المرتفع وغير ذلك. بالإضافة إلى مجموعة النباتات الشهيرة ، تستضيف حديقة أتلانتا النباتية عددًا لا يحصى من الأحداث على مدار العام.
عرض Garden Lights ، عرض Holiday Nights هو المفضل لدى الجماهير. إنها شاشة عرض مليون مصباح LED منتشرة في جميع أنحاء الأراضي خلال العطلات. زيارة الحديقة مفيدة وتعليمية وستلهمك لبدء حديقة صغيرة خاصة بك في منزلك.