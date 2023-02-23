عرض مميز لشقة سكنية في اسطنبول

جوري الفصل

جوري الفصل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 فيفري 2023
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
Saudi Arabia
الجنس
أنثى
# عرض مميز لشقه سكنية في منطقة عدنان قهوجي في اسطنبول ومساحتها 125متر
مربع وتشمل على حمامين وتقع في الطابق الثالث وعمر البناء 7 سنوات وصالحة للإقامة العقاريه وتقع داخل مجمع سكني
# سعر الشقه المخفض
170000 دولار
# للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال لموبيل
972/528079877
أو الرد لايميل m.ziad2009@hotmail.com

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للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال مع موبيل 9720528079877 - القدس - ابو طارق
 
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