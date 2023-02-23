عرض مميز لشقة سكنية في اسطنبول

جوري الفصل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 فيفري 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- Saudi Arabia
- الجنس
- أنثى
# عرض مميز لشقه سكنية في منطقة عدنان قهوجي في اسطنبول ومساحتها 125متر
مربع وتشمل على حمامين وتقع في الطابق الثالث وعمر البناء 7 سنوات وصالحة للإقامة العقاريه وتقع داخل مجمع سكني
# سعر الشقه المخفض
170000 دولار
# للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال لموبيل
972/528079877
أو الرد لايميل m.ziad2009@hotmail.com
https://m.facebook.com/story.php?st...svkmWJEk5l&id=100000038114166&mibextid=qC1gEa
—----
للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال مع موبيل 9720528079877 - القدس - ابو طارق
مربع وتشمل على حمامين وتقع في الطابق الثالث وعمر البناء 7 سنوات وصالحة للإقامة العقاريه وتقع داخل مجمع سكني
# سعر الشقه المخفض
170000 دولار
# للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال لموبيل
972/528079877
أو الرد لايميل m.ziad2009@hotmail.com
https://m.facebook.com/story.php?st...svkmWJEk5l&id=100000038114166&mibextid=qC1gEa
—----
للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال مع موبيل 9720528079877 - القدس - ابو طارق