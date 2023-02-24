في هذا العدد من برنامج وقفة نتحدث عن نيكولاس مكيافيلي المفكر السياسي الايطالي المشهور والذي كان ينصح الحكام بان يكونو نصف حيوان ونصف انسان في كتابه الامير والذي يدعو الحكام الى التوقف عن طيبتكم لانها ستجعلهم فاشلين ..كما يقدم العديد من النصائح الاخرى لمن يتولون السلطة حتى يتمكنوا من الحفاظ عليها في مواجهة الطامعين ​



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لماذا الحرب سؤال اساسي طرحه الكثير من البشر وطرحه اينشطين على فرويد فماذا كان جوابه؟

هل الانسان مجبر على خوض الحروب العبثية؟

كيف يمكن ان نفسر الحروب من الناحية النفسية هذا ما تحاول ان تجيب عليه هذه الوقفة. ​





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اسرار عديدة تخفيها تكتيكات كرة القدم واصول اكتشافها واختراعها سواء كانت هذه الاصول تتعلق بطبيعة المجتماعات او الانظمة السياسية، وفي هذه الوقفة نحاول اظاهر الارتباط بين كرة القدم وكل جوانب حياة الانسان المعاصر



https://www.youtube.com/watch?v=9dTisglrf04&list=PLnkrtRQ4xBqMVdE-9QY7tEoKxeoCUT29l&index=11 ******************اسرار عديدة تخفيها تكتيكات كرة القدم واصول اكتشافها واختراعها سواء كانت هذه الاصول تتعلق بطبيعة المجتماعات او الانظمة السياسية، وفي هذه الوقفة نحاول اظاهر الارتباط بين كرة القدم وكل جوانب حياة الانسان المعاصر ​





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الخسارة جزء من حياتنا في كل المجالات كيف نتعامل معها، كيف يمكننا ان نتعلم من خسارتنا، وكيف نستطيع أن نعيش سعداء رغم الخسارة؟...... تسالات يحاول هذا العدد من وقفة الإجابة عليها



https://www.youtube.com/watch?v=8b6PCOIHZ94&list=PLnkrtRQ4xBqMVdE-9QY7tEoKxeoCUT29l&index=15 **************الخسارة جزء من حياتنا في كل المجالات كيف نتعامل معها، كيف يمكننا ان نتعلم من خسارتنا، وكيف نستطيع أن نعيش سعداء رغم الخسارة؟...... تسالات يحاول هذا العدد من وقفة الإجابة عليها ​





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سحر التلفزيون وخطر تسطيحه للعقول وتضليله للمشاهدين هو موضوع هذا العدد من ركن وقفة الذي يعود بكم الى قصة مخترع جهاز التلفزيون وكيف تطور هذا الجهاز ليغزو كل بيوت العالم ويصبح جزء من حياة كل البشر الذين يعشقون البرامج التلفزيونية والقنوات التي تبث المحتوى الذي يحبونه، لكن في مقابل هذا التلفزيون يخطف العقول ويسطحها ويحول حياة الكثيرين الى مجرد مشهد متكرر من الافلام والمسلسلات التي يتابعونها ولكنه مشهد خيالي وافتراضي وتضليلي أيضا بعيد كل البعد عن الواقع والحياة الحقيقية، لكن للقنوات التلفزيونية جوانب ايجابية اذا تابع المشاهد . ​

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