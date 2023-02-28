مقدمة في النظافةالنظافة تعني عدم وجود أوساخ أو غبار أو بقع أو روائح كريهة. أهداف النظافة هي الصحة والجمال وعدم وجود رائحة كريهة وتجنب انتشار الأوساخ والملوثات على النفس والآخرين.النظافةبمساعدة النظافة ، يمكننا الحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية نظيفة ، مما يجعلنا نشعر بالرضا. تؤدي النظافة إلى حسن الخلق من خلال الحفاظ على نظافة الجسم والعقل والروح. الحفاظ على النظافة هو جزء أساسي من الحياة الصحية لأن النظافة فقط هي التي تساعد على تحسين شخصيتنا من خلال الحفاظ على النظافة خارجيًا وداخليًا.إنها مسؤولية الجميع ويجب على المرء أن يحافظ على نفسه ومحيطه نظيفًا وصحيًا. كما أنه يجلب الأفكار الجيدة والإيجابية في العقل مما يؤدي إلى إبطاء حدوث الأمراض.اقرأ عن التجارب مع الماء هنا.أهمية النظافةيلعب الصرف الصحي والنظافة دورًا مهمًا في روتيننا اليومي. إنه مهم لأنه يمنع الأمراض الخطيرة مثل حمى الضنك والتيفوئيد والتهاب الكبد والأمراض الأخرى التي تسببها لدغة البعوض ، إلخ.يمكن أن تنتشر أمراض مثل اليرقان والكوليرا وداء الصفر وداء البريميات والقوباء الحلقية والجرب وداء البلهارسيات والتراخوما وغيرها بسبب تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة أو العيش في حالة غير صحية. تنشر القمامة أيضًا رائحة كريهة يصعب تحملها. سيكون هناك أيضًا تراكم للقمامة والأوساخ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات نظيفة.